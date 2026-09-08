Не бацајте талог кафе: Помијешајте га с овим састојком и искористите за чишћење

Аутор:АТВ редакција
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Послије јутарње кафе талог најчешће заврши право у канти, али његова зрнаста структура може бити корисна и приликом чишћења појединих површина у дому.
Један од трикова који се дијели на друштвеним мрежама подразумијева комбиновање талога кафе и обичног бијелог сирћета. Тако се добија једноставна домаћа смјеса која може помоћи код појединих тврдокорних наслага.
Ипак, важно је одмах нагласити да ова комбинација није универзално средство за чишћење и да постоје површине на којима је не би требало користити.
Потребна су само два састојка:
Помијешајте их непосредно прије употребе. Смјесу нанесите сунђером на површину коју желите очистити, оставите неколико минута, а затим њежно истрљајте и добро исперите топлом водом.
Друштво
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Талог кафе првенствено дјелује као благи механички абразив, односно помаже при рибању, док сирће због своје киселости може помоћи код одређених минералних наслага.
Када је ријеч о масноћи, међутим, обичан детерџент за суђе често ће бити ефикаснији од сирћета јер је управо намијењен њеном уклањању.
Овакву смјесу можете испробати на поједином загорјелом посуђу и другим отпорним површинама, али је најбоље прво тестирати је на малом и мање видљивом мјесту.
Посебан опрез потребан је код шерпи и тава. Прије рибања провјерите од којег су материјала и какав премаз имају.
Нељепиве премазе не би требало снажно рибати талогом кафе јер абразивне честице могу оштетити површину. Исто правило важи за друге материјале који се лако гребу.
Најважније упозорење односи се на мермер, гранит и друге површине од природног камена.
Киселине попут сирћета могу оштетити камен или његов заштитни слој, због чега ова домаћа смјеса није добар избор за такве радне плоче и површине.
Опрез је потребан и код дрвета, појединих метала и предмета с осјетљивим завршним премазима.
Због тога идеја да се једном домаћом смјесом може безбједно очистити готово све у кући звучи примамљиво, али није добра пракса.
Још једна употреба прије него што заврши у канти
Ако свакодневно кувате кафу, овај трик може бити начин да дио талога искористите још једном прије него што га баците.
Најважније је имати на уму да домаће средство није аутоматски безбједно за сваку површину само зато што је направљено од састојака које већ имамо у кухињи.
За тврдокорну наслагу на одговарајућој и отпорној површини талог кафе може помоћи при рибању. За мермерну плочу, осјетљиво дрво или таву с нељепљивим премазом боље је изабрати средство намијењено управо тој врсти материјала, преноси Она.
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