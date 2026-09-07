Слажете дрва уз фасаду? Ово вас може скупо коштати

Аутор:АТВ редакција
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Погрешно складиштење и наслањање дрва за огрев директно уз фасаду куће може довести до неочекиваних, али изузетно озбиљних и скупих проблема у сваком домаћинству.
Слагање дрва за огрев директно уз спољашњи зид дома на први поглед дјелује као најједноставније и најпрактичније рјешење јер је огрев надохват руке и заштићен од падавина. Ипак, ова честа навика може проузроковати катастрофална оштећења на кући усљед трајног задржавања влаге.
Један пример из праксе то најбоље илуструје: власник објекта наслагао је три кубика цијепаница уз спољашњи зид током јесени, потпуно занемаривши важност протока ваздуха. Након двије зиме, у унутрашњости објекта појавили су се јасни знаци влаге, а ангажовани стручњак је одмах указао на гомилу дрва приљубљену уз фасаду као на главног узрочника овог хаоса!
Спољашњим зидовима је неопходна непрестана циркулација ваздуха како би се брже сушили након падавина и атмосферских промјена. Када се огрев наслони директно на фасаду, провјеравање потпуно изостаје, па се влага трајно задржава у зиду. Последице временом постају застрашујуће и унутар простора за становање кроз оштећења малтера, појаву тамних мрља и стварање опасне буђи. Кључни проблем је што многи уопште не повезују ове појаве са дрвима, јер она дјелују потпуно безазлено.
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Овакав начин одлагања штети и самом огреву. Свјеже сјечено дрво садржи висок проценат воде и захтјева добро струјање ваздуха како би достигло препоручену влажност од 15 до 20 одсто. Влажна дрва знатно лошије горе, ослобађају мању количину топлоте, производе вишак дима и поспешују стварање опасних наслага у димњаку. Када су цијепанице сабијене уз зид, процес природног сушења знатно се продужава.
Да би се избјегли ови озбиљни проблеми, најважније је направити одмак између огрева и фасаде. Стручњаци савјетују да је размак од десетак центиметара сасвим довољан да омогући неометан проток ваздуха и спријечи задржавање влаге.
Такође, цијепанице не би требало одлагати директно на земљу како не би упијале влагу из тла. Коришћење палета, греда или металних подлога подиже дрва и обезбјеђује провјеравање са доње стране. На крају, треба избјегавати и потпуно прекривање гомиле непромочивим церадама, јер се тиме ствара ефекат стаклене баште који додатно задржава штетни конденз, преноси Курир.
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