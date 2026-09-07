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Ванредно стање или "ново нормално": Да ли су очекиване тропске врелине у септембру?

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07.09.2026 21:21

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Врућина, топлотни талас
Фото: АТВ / Бранко Јовић

У септембру, који је, метеоролошки, јесењи мјесец, температуре су достизале до 38 степени. Због врућине, школе у Српској су привремено затворене, у градовима понестаје воде, шумама бјесне пожари, суша је опустошила поља.

Да ли су овакве временске прилике ванредна ситуација или нешто на што ћемо се морати навићи, или како би се рекло нешто "ново нормално"?

Метеорологиња Милица Ђорђевић за Српскаинфо каже да овакве врућине у септембру нису уобичајене.

– Ово је изнад просјека и за јул, а камоли за септембар. Тако је у суботу у већини мјеста било преко 35, а понегд‌је и 37 степени. Температура расте сваке године и топлотни таласи су све јачи и све дуже трају, али је ипак уобичајено да септембар доноси свјежије време – каже Милица Ђорђевић.

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Она, међутим, упозорава да је реално очекивати да ће и за неколико година такве септембарске температуре постати уобичајене.

Када је у питању ванредно стање, то је, каже Ђорђевићева, у надлежности државе, а не метеоролога.

– Ванредно стање одређује држава и локалне заједнице, у складу са утицајем који се јављају на терену. Сама врућина није проблем, колико је проблем што то дуго траје и има озбиљне посљедице: суше, пожаре, губитак воде. А све то смо вид‌јели већ ове године – закључује Милица Ђорђевић.

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Вријеме

Временска прогноза

врућина

топлотни талас

септембар

Милица Ђорђевић

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