Logo

Сви купују букву и храст, а ево која је врста дрва заправо најбоља за огрјев

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 19:12

Коментари:

0
Дрва за огријев
Фото: АТВ

Иако су високе температуре још увијек ту, припреме за сезону гријања већ су почеле. Дрва се навелико режу, цијепају и слажу како би до првих хладнијих дана имала довољно времена за сушење.

Када се говори о квалитетном огрјевном дрву, најчешће се спомињу буква, граб и храст. Ипак, постоји још једна врста која се често неправедно занемарује, иако има врло добра својства за гријање, а то је багрем.

Ријеч је о густом и тврдом дрву које, када је правилно осушено, даје велику количину топлине, споро изгара и дуго задржава жар. Осим тога, изнимно је отпорно на влагу и пропадање. Правилно осушен багрем релативно се лако запали, али не изгори брзо попут лакших врста дрва. Када се ватра развије, дуго задржава високу температуру, због чега може бити врло добар избор за кућанства која се грију на дрва.

Споро изгара и дуго чува жар

Велика густоћа и тврдоћа багрема разлог су због којег ово дрво спорије изгара и дуље ослобађа топлину. Код потпаљивања је боље користити тање и мање цјепанице јер се брже загријавају и лакше пале. Већи комади додају се тек када се ватра довољно развије.

Двије куће за 22 евра

Србија

Двије куће и огроман плац за 22.000 евра

Они тада могу дуље горјети и одржавати жар. Буква и граб и даље су међу најтраженијим врстама огрјевног дрва. Граб је познат по томе што дуго гори и добро задржава жар, док буква равномјерно изгара и даје много топлине. Храст такођер дуго одржава ватру, но обично му треба више времена да се квалитетно осуши.

(Дневно.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дрва

гријање

багрем

Коментари (0)

Више из рубрике

Дрва за огријев

Савјети

Слажете дрва уз фасаду? Ово вас може скупо коштати

21 ч

0
Не бирајте паприке насумично: Ево које су најбоље за ајвар, сатараш и пуњене паприке

Савјети

Не бирајте паприке насумично: Ево које су најбоље за ајвар, сатараш и пуњене паприке

1 д

0
клима уређај хлађење и гријање простора

Савјети

Како правилно припремити климу за зиму: Спријечите појаву буђи и већи квар

4 д

0
Вода

Савјети

Трик за брже топљење сала са стомака: Пијте свако јутро воду са овим зачином

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Витор Баија за АТВ: Мурињо нас натјерао да вјерујемо у немогуће"

19

47

"Конаковић - багер политичар идеалан за хумористичку серију''

19

46

Нешић: Конаковић не може нанијети штету Србији, али итекако наноси штету БиХ

19

43

Одржан симпозијум "АИ изазови и пријетње у сајбер заштити"

19

43

Погледајте како тече изградња додатне траке на путу код Сокоца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима