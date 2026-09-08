Сви купују букву и храст, а ево која је врста дрва заправо најбоља за огрјев

Аутор:АТВ редакција
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Иако су високе температуре још увијек ту, припреме за сезону гријања већ су почеле. Дрва се навелико режу, цијепају и слажу како би до првих хладнијих дана имала довољно времена за сушење.
Када се говори о квалитетном огрјевном дрву, најчешће се спомињу буква, граб и храст. Ипак, постоји још једна врста која се често неправедно занемарује, иако има врло добра својства за гријање, а то је багрем.
Ријеч је о густом и тврдом дрву које, када је правилно осушено, даје велику количину топлине, споро изгара и дуго задржава жар. Осим тога, изнимно је отпорно на влагу и пропадање. Правилно осушен багрем релативно се лако запали, али не изгори брзо попут лакших врста дрва. Када се ватра развије, дуго задржава високу температуру, због чега може бити врло добар избор за кућанства која се грију на дрва.
Велика густоћа и тврдоћа багрема разлог су због којег ово дрво спорије изгара и дуље ослобађа топлину. Код потпаљивања је боље користити тање и мање цјепанице јер се брже загријавају и лакше пале. Већи комади додају се тек када се ватра довољно развије.
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Они тада могу дуље горјети и одржавати жар. Буква и граб и даље су међу најтраженијим врстама огрјевног дрва. Граб је познат по томе што дуго гори и добро задржава жар, док буква равномјерно изгара и даје много топлине. Храст такођер дуго одржава ватру, но обично му треба више времена да се квалитетно осуши.
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