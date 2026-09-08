Завршио факултет, напустио све и отишао на село па постао омиљени српски домаћин

Аутор:АТВ редакција
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Лука Црепуљаревић (23) најпознатији је сеоски домаћин који је одлучио да води другачији живот од већине својих вршњака.
Он је узео диплому умјетничких студија, али је ријешио да се не бави професијом већ да води рачуна о сеоском домаћинству.
Лука има своје краве, башту, воћњак, а сада је показао и стадо оваца.
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Он је показао потом како припрема домаћу шљивовицу. Он је накупио воће у каце и показао дио процеса.
Иначе, Лука је недавно дипломирао на Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, али тиме не планира да се бави, преноси "Блиц".
Подсјетимо, Лука је за "Блиц" говорио о подршци мајке као и одрастању без оца.
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"Мајка ми је стабилна образована жена, у почетку јој није било свеједно што сам одлучио да живим на селу, али када је видјела да успијевам све и факултету и све ово да постигнем, попустила је", рекао је Лука тада и додао:
"Татиним синовима је много лакше, не желим никога да прозивам, само кажем они који имају оца уз себе лакше могу да ријеше проблем, ја своје све морам сам. Оца сам изгубио са седам година, био сам мали, па не могу да кажем да ми је недостајао. Ја сам имао лијепо дјетињство, никад нисам био гладан, поцијепан, бос"…
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