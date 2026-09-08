Овај квар може уништити мотор за само неколико секунди, а возачи га не примијете

Аутор:АТВ редакција
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Мокри зупчасти каиш ради унутар мотора и стално је у контакту с уљем. Такво рјешење требало је смањити трење и буку, али код одређених мотора материјал каиша с временом може почети пуцати и распадати се.
Ситне честице тада доспијевају у уље и могу зачепити сито уљне пумпе. Посљедица је пад притиска и недовољно подмазивање кључних дијелова мотора.
Проблем је што аутомобил до тог тренутка може радити потпуно нормално. Када се упали црвена лампица притиска уља, ситуација већ може бити озбиљна. Наставак вожње може довести до оштећења лежајева, турбине или чак комплетног мотора.
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Међу познатијим примјерима су поједини Форд 1.0 ЕкоБост мотори те раније генерације 1.0 и 1.2 ПјурТек мотора у аутомобилима марки Пежо, Цитроен, ДС и Опел.
Зато је код половног аутомобила важно провјерити сервисну хисторију, стање каиша и користити искључиво уље одговарајуће спецификације. Превентивни преглед може бити вишеструко јефтинији од поправке мотора након озбиљног квара.
Најважније правило је једноставно: ако се током вожње појави црвена лампица уља, мотор треба што прије угасити и позвати помоћ, умјесто да се настави вожња, пише Ослобођење.
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