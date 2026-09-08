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Гори Липа, неприступачан терен отежава гашење

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08.09.2026 21:34

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Пожар је данас захватио шуму на локалитету Липа између Осмака и Шековића, али неприступачан терен онемогућава гашење, речено је Срни у ватрогасној јединици Осмаци.

Ватрогасци наводе да су излазили на терен али истичу да се не може прићи локацији гдје букти ватра.

Како је наведено, гори ниско растиње и шума, али куће, које су одатле удаљене десетак километара нису угрожене.

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Тагови :

пожар

Осмаци

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