Гори Липа, неприступачан терен отежава гашење

Аутор:АТВ редакција
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Пожар је данас захватио шуму на локалитету Липа између Осмака и Шековића, али неприступачан терен онемогућава гашење, речено је Срни у ватрогасној јединици Осмаци.
Ватрогасци наводе да су излазили на терен али истичу да се не може прићи локацији гдје букти ватра.
Како је наведено, гори ниско растиње и шума, али куће, које су одатле удаљене десетак километара нису угрожене.
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