Logo

Додик: Карен Пирс посљедња особа која смије да држи предавања о принципима или моралу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 21:33

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Карен Пирс, специјални изасланик Велике Британије за западни Балкан, поново је искористила прилику да изриче лекције и осуде које јој, по свим мјерилима, не припадају, поручио је предсједник Милорад Додик.

"Жена која се годинама хвалила бонским овлаштењима и колонијалним приступом у самом срцу Европе посљедња је особа која смије да држи предавања о принципима, међународном праву или моралу. Из садашње америчке администрације су јој рекли да се они никада не би хвалили бонским овлаштењима, ни приватно ни јавно", написао је Додик на Икс-у.

Поручио је да је доста било да се из Велике Британије дијеле "лекције" нама.

"Посебно када се сјетимо да је посљедњи британски ангажман био усмјерен на очување и јачање Кристијана Шмита, а да је крајњи циљ био претварање БиХ у депонију за мигранте које жели да протјера са своје територије. Још је тужније, и готово цинично, када Карен Пирс помиње Други свјетски рат у осуди Србије. Нигдје се не може пронаћи да је било ко из Велике Британије - земље која је у Европској унији била заједно са Хрватском - иједном ријечју осудио сахрану Динка Шакића 2008. године у усташкој униформи. Тишина тада, морализовање сада. То није принцип. То је селективна политичка инструментализација", поручио је Додик.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Идемо у једну велику побједу

Граничи се, додаје он, с монструозношћу идеја да је могуће читавом једном народу и слободним људима забранити или ограничити право на сахрану и одлазак на њу.

"Српски народ, као и сваки други, има право на искрену емоцију према времену које је за њега било борба за опстанак и борба да се не понови прошлост - прошлост против које Карен Пирс није сматрала потребним да опомиње друге када су сахрањивали зликовце у усташким униформама. У ономе што она, вођена жељом да поново игра колонијалну игру мржње, назива увредљивим епитетима, сваки разуман човјек видио је просту чињеницу: српски народ се слободно окупио на сахрани, изразио емоцију према преминулом и то учинио без иједне ријечи или геста који би изашао из оквира пијетета и елементарног људског поштовања", сматра Додик.

Наводи да док Карен Пирс дијели лекције, на Балкану ће људи и даље умирати, сахрањивати и памтити.

"Право на сјећање није злочин. Право на сахрану није пријетња. А право да се одупреш колонијалном морализовању - то је право које нико, па ни Карен Пирс, не може да одузме", поручио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Карен Пирс

Коментари (0)

Више из рубрике

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Идемо у једну велику побједу

1 ч

0
Цвијановић: Након 30 година Срби се поново протерују из Сарајева - то неће остати без одговора

Република Српска

Цвијановић: Након 30 година Срби се поново протерују из Сарајева - то неће остати без одговора

2 ч

2
Ненад Нешић, предсједник ДНС-а

Република Српска

Нешић: Конаковић не може нанијети штету Србији, али итекако наноси штету БиХ

3 ч

0
Богољуб Зељковић потпредсједник ФК ''Борац'' у гостовању у Центру дана на АТВ-у, 18.05.2026.

Република Српска

Зељковић: СНСД води одговорну политику

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

47

Поднесена пријава против Мила Ђукановића

22

42

Олимпијакос се опростио од Ковачевића

22

34

Не бацајте талог кафе: Помијешајте га с овим састојком и искористите за чишћење

22

12

Орбан упозорава: Мађарској пријети дужничко ропство

21

59

Цвијановић и Минић са Даром из Јасновца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима