Додик: Карен Пирс посљедња особа која смије да држи предавања о принципима или моралу

Аутор:АТВ редакција
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Карен Пирс, специјални изасланик Велике Британије за западни Балкан, поново је искористила прилику да изриче лекције и осуде које јој, по свим мјерилима, не припадају, поручио је предсједник Милорад Додик.
"Жена која се годинама хвалила бонским овлаштењима и колонијалним приступом у самом срцу Европе посљедња је особа која смије да држи предавања о принципима, међународном праву или моралу. Из садашње америчке администрације су јој рекли да се они никада не би хвалили бонским овлаштењима, ни приватно ни јавно", написао је Додик на Икс-у.
Поручио је да је доста било да се из Велике Британије дијеле "лекције" нама.
"Посебно када се сјетимо да је посљедњи британски ангажман био усмјерен на очување и јачање Кристијана Шмита, а да је крајњи циљ био претварање БиХ у депонију за мигранте које жели да протјера са своје територије. Још је тужније, и готово цинично, када Карен Пирс помиње Други свјетски рат у осуди Србије. Нигдје се не може пронаћи да је било ко из Велике Британије - земље која је у Европској унији била заједно са Хрватском - иједном ријечју осудио сахрану Динка Шакића 2008. године у усташкој униформи. Тишина тада, морализовање сада. То није принцип. То је селективна политичка инструментализација", поручио је Додик.
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Граничи се, додаје он, с монструозношћу идеја да је могуће читавом једном народу и слободним људима забранити или ограничити право на сахрану и одлазак на њу.
"Српски народ, као и сваки други, има право на искрену емоцију према времену које је за њега било борба за опстанак и борба да се не понови прошлост - прошлост против које Карен Пирс није сматрала потребним да опомиње друге када су сахрањивали зликовце у усташким униформама. У ономе што она, вођена жељом да поново игра колонијалну игру мржње, назива увредљивим епитетима, сваки разуман човјек видио је просту чињеницу: српски народ се слободно окупио на сахрани, изразио емоцију према преминулом и то учинио без иједне ријечи или геста који би изашао из оквира пијетета и елементарног људског поштовања", сматра Додик.
Наводи да док Карен Пирс дијели лекције, на Балкану ће људи и даље умирати, сахрањивати и памтити.
Карен Пирс, специјални изасланик Велике Британије за западни Балкан, поново је искористила прилику да изриче лекције и осуде које јој, по свим мјерилима, не припадају.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026
Жена која се годинама хвалила бонским овлаштењима и колонијалним приступом у самом срцу Европе посљедња је…
"Право на сјећање није злочин. Право на сахрану није пријетња. А право да се одупреш колонијалном морализовању - то је право које нико, па ни Карен Пирс, не може да одузме", поручио је Додик.
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