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Нешић: Конаковић не може нанијети штету Србији, али итекако наноси штету БиХ

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08.09.2026 19:46

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Ненад Нешић, предсједник ДНС-а
Фото: АТВ

Предсједник ДНС Ненад Нешић поручио је да Елмедин Конаковић не може нанијети штету Србији, али и те како наноси штету БиХ.

"Не би ли поправио пољуљани рејтинг НИП-а, Конаковић отвара дипломатски рат са Србијом, угрожава унутрашње односе у БиХ, али и намјенску индустрију у ФБиХ. Шта ћемо ако Србија на ово каже да нема више барута за намјенску индустрију у ФБиХ? Ко ће бити крив због катанца на фирмама? Шта ћемо ако плин престане пролазити даље од Зворника? Ко ће бити крив за хладне радијаторе у Сарајеву?", пита Нешић.

Конаковићев популизам, истиче Нешић, може коштати искључиво привреду и грађане ФБиХ.

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"Он вара и сопствени народ. Замислите, информише да је протјерао службеника амбасаде Србије којем је мандат истекао прије мјесец дана и који је одавно у Београду. То говори шта Конаковић мисли о својим бирачима и како их обмањује", додаје Нешић.

Сигуран сам у једно, а то је да ће управо ти бирачи дати вољно Конаковићу у октобру, те да ће он бити трајно опозван.

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Тагови :

Ненад Нешић

Елмедин Конаковић

Србија

БиХ

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