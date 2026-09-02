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Аутомобил је одједном почео да троши више горива? Ево у чему може бити проблем

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02.09.2026 13:16

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Нагли скок потрошње горива за литар или два не значи аутоматски да је мотор у квару.

Возачи најчешће сумњају на најскупље поправке, иако узрок често лежи у механици точкова, термостату или притиску у гумама. Прије било каквог одласка у сервис, прецизно мјерење и брза провјера неколико кључних дијелова дају тачан одговор.

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Нетачни подаци на табли често створе лажну панику. Путни рачунар приказује тренутни просечни утрошак на који драстично утичу градска гужва, кратке релације и хладно вријеме. Најпоузданији начин за мјерење јесте пуњење резервоара до врха, ресетовање километраже и дијељење сипане количине са пређеним путем при сљедећем точењу.

Ако мјерење потврди већу потрошњу, прва адреса за проверу јесте притисак у гумама. Пад притиска од свега неколико десетинки бара драстично повећава отпор котрљања, па мотор троши знатно више енергије за одржавање исте брзине. Исти ефекат стварају неадекватне гуме, лоша геометрија точкова, али и кровни кофер који нарушава аеродинамику на аутопуту.

Чест разлог зашто возило губи снагу и троши више јесте заглављени кочиони клип или кочиона плочица која остаје прислоњена уз диск. Аутомобил у том случају стално пружа отпор при вожњи, слабије убрзава и нагло успорава чим пустите гас. Ову појаву прате мирис прегријаних кочница и повлачење возила у страну, што захтева хитну реакцију сервисера због безбједности.

Код дизел мотора проблем може стварати и зачепљени ДПФ филтер. Учестале и недовршене регенерације убризгавају додатне количине горива и стварају притисак у издувном систему. Такође, аутоматски мијењач који не пребацује у највиши степен преноса држи мотор на високим обртајима и непотребно празни резервоар.

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Мотор током хладног старта ради са богатијом смесом и троши више. Вожња на кратким релацијама онемогућава мотору да достигне радну температуру, па ауто константно ради у неекономичном режиму.

Уколико се казаљка температуре не подиже ни после дуже вожње, у квару је термостат. Блокирани термостат оставља расхладни систем отвореним, због чега рачунарска јединица непрестано дозира више горива мислећи да је мотор хладан. Замена овог дела је брза и јефтина, а спречава велику непотребну потрошњу горива.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Аутомобил

гориво

Потрошња горива

квар на ауту

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