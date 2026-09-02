Ова држава постаје суперстара, даје 92.700 КМ по дјетету

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сингапур је најавио директну помоћ од 70.000 сингапурских долара (односно 92.700 КМ) по дјетету до његове 17. године, у покушају да се избори с историјски најнижим стопама наталитета.
Овај корак долази у тренутку када је стопа фертилитета у овој острвској држави пала на рекордно ниских 0,87. Тиме се Сингапур нашао у групи азијских земаља с најнижим наталитетом на свијету, уз Јужну Кореју и Тајван, далеко испод стопе од 2,1, која је потребна за просту обнову становништва, пише лист Гардијан.
Активацијом новог пакета мјера, држава ће родитељима већ при рођењу дјетета уплатити једнократни грант од 10.000 сингапурских долара (13.200 КМ), уз два додатна гранта од по 5.000 долара (6.600 КМ) за здравствене и образовне трошкове.
Пакет укључује и годишње "дјечије кредите" од 2.000 долара (2.600 КМ) за дјецу од једне до 16 година, смањење мјесечне цијене субвенционираних вртића на 150 долара (200 КМ) те значајно продужење родитељског одсуства.
Пројекције показују да ће Сингапур ове године званично добити статус суперстарог друштва, што према дефиницији Уједињених нација значи да више од 21 посто популације чине особе старије од 65 година. За власти ово представља озбиљан економски аларм јер све мањи број радно способних становника мора издржавати растућу популацију пензионера.
Друштво
Прилика за студенте у Српској: Министарство додјељује 50.000 КМ
"Будућност Сингапура бит ће снажна онолико колико буду снажне породице које га граде", изјавио је премијер Ловренс Вонг.
Он је признао да многи грађани страхују од будућности која чека њихову дјецу и обима обавеза које родитељство носи.
Ипак, реакције јавности показују да саме новчане субвенције не могу преко ноћи промијенити навике и друштвене притиске. Недавно истраживање агенције ЈојГов показало је да четвртина становника Сингапура уопште не планира имати дјецу.
Ли (34) је запослен у финансијском сектору и живи са супругом на источној обали Сингапура. Тврди да новац није једини фактор.
"Тренутно смо сретни са својим животом, а дијете би све компликовало. То тражи огроман дио времена и одрицање од путовања и излазака, што у овом тренутку нисмо спремни жртвовати", казао је Лее.
Осим финансија, кључне препреке су изузетно такмичарски настројен образовни систем, захтјевна радна култура и високи трошкови живота. Притисак за постизањем врхунских резултата створио је огромну индустрију приватних инструкција, док социолози упозоравају да су родитељи оптерећени додатним образовањем дјеце већ од предшколског узраста.
Ипак, код дијела грађана мјере власти улијевају оптимизам. Грађевинска координаторка Игбар Хисхам (27) сматра да су је најављене субвенције и подршка за бригу о дјеци охрабриле да планира породицу чим се уда, упркос томе што су трошкови живота у граду "неподношљиво високи".
С друге стране, они који већ имају дјецу наглашавају важност шире подршке. Мајци троје дјеце и менаџерки Шу Ронг Тео (41) усклађивање посла и породице било је могуће само уз помоћ кућне помоћнице, супругове породице и нових мјера које су родитељима повећале број дана одсуства ради бриге о дјеци са два на 12 годишње, пише Гардијан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму