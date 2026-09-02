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Захарова: НАТО покушава да контролише УН

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02.09.2026 10:38

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Мариа Захарова
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Земље НАТО савеза одавно покушавају да ослабе УН и претворе их у инструмент под својом контролом, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Они имају тајни план за УН. Имају га већ дуго, јер су прво жељели да, у суштини, затворе УН. Потребно им је да УН постану још горе. Они су темељни у покушајима да их погоршају, да их учине мање ефикасним и потчињеним, односно, да их претворе у организацију која сама не може ништа да ријеши и може да се користити као алат", истакла је Захарова за "Спутњик".

Захарова је нагласила да западне земље нису заинтересоване за јачање свјетске организације јер је њен универзални статус представља изазов за њих.

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Она је оцијенила да западне земље не говоре о потреби унапређења УН, нити плаћају своје доприносе зато што им та свјетска организација није потребна.

"Према њиховом мишљењу, УН су изазов који треба да се деградира од свеобухватне, универзалне организације до пуког алата", закључила је Захарова.

(Срна)

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

НАТО

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