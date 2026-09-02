Сједиште америчког команданта засуто балистичким ракетама

Аутор:АТВ редакција
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Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) објавила да је уништила штаб америчког команданта у бази Али ал-Салем у Кувајту у нападу ракетама и дроновима.
"Сједиште и резиденција америчког команданта базе Али ал-Салем, хангар за дронове и рампа за распоређивање дронова су запаљени, убијен је и одређени број непријатељских елемената, а уништен је и одређени број дронова", наводи се у саопштењу ИРГЦ.
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Према њиховим наводима, напад на базу у Кувајту је дио одмазде на синоћни напад САД у којем је погинуло петоро људи, укључујући и једно дете, а повријеђено скоро 70 на свадбеном весељу у, док је њихов дом сравњен са земљом.
"Као одговор на овај злочин, јутрос су храбри војници копнених снага ИРГЦ-а, истовремено нападајући америчке базе у Јордану, Бахреину и Ербилу, извршили комбиновани напад ракетама и дроновима на сједиште и резиденцију америчког команданта базе Али ал-Салем, убивши бројне непријатељске елементе", саопштила је ИРГЦ.
Како је истакнуто, напад није усмјерен на грађане Кувајта.
🚨⚡#BREAKING : 🇮🇷🇺🇸🇧🇭 IRGC UNLEASHES MASSIVE DRONE ATTACK ON 'GATHERING OF US FORCES' IN BAHRAIN— Connect World News (@CWNBreaking) September 2, 2026
Comes after US STRIKES KILLED A CHILD AT A 'WEDDING CEREMONY' in SOUTHERN IRAN pic.twitter.com/EBKcKDUT6P
"Оно што нас боли и брине јесте то што је америчка војска окупирала исламске земље, убија дјецу у терористичким нападима", истиче ИРГЦ.
Такође се додаје да напади имају за циљ да помогну грађанима Кувајта да униште "америчку доминацију и брутални ционистички режим" и изборе се слободу и независност.
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Подсјетимо, ИРГЦ је нешто раније покренула нападе на америчке положаје у Јордану, преноси агенција "Тасним". Изведени су, како се наводи, балистички напади на бараке америчких маринаца у Кампу Тинтин, гдје је убијено више америчких војника, а неколико хилкоптера америчке војске уништено.
Са друге стране, неименовани извор из америчке војске демантовао је наводе о смрти америчких војника, преноси "Ал Џазира".
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