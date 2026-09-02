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Почела сједница Одбора за уставна питања НСРС

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02.09.2026 11:11

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Сједница Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске
Фото: АТВ

У Бањалуци је почела сједница Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске, на којој би требало да се утврди званични одговор Уставном суду БиХ поводом поднесеног захтјева бошњачког члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића.

Бећировићев захтјев се односи на рјешавање спора са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић и Народном скупштином Републике Српске због изјаве о проглашењу одлуке Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, усвојеној без консензуса, веома штетном по виталне интересе Републике Српске, те одлуке парламента о потврђивању изјаве члана Предсједништва БиХ из Републике Српске од 7. јула.

На дневном реду је и одлука парламента Српске о потврђивању ове изјаве, која је усвојена 7. јула.

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Тагови :

NSRS

Денис Бећировић

Жељка Цвијановић

Комисија за очување националних споменика

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