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МАПА - Објављене локације: Гдје су у БиХ срушене српске цркве

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02.09.2026 12:10

Коментари:

1
Црква у Крљевцима
Фото: Destroyed Christianity

На сајту "destroyedchristianity.org" објављено је још тридесет локација на којима су срушене српске цркве на подручју БиХ.

Уз локације постављене су и фотографије, а број локација је сада достигао 72.

"Након што је на прес конференцији 16.јуна 2026. године представљен сајт са 42 локације, са фотографијама срушених српских хришћанских цркава, настављен је континуитет, и тренутно на сајту www.destroyedchristianity.org је постављено 72 локације са срушеним хришћанским српским црквама и српским гробљима", поручили су са странице "Destroyed Christianity".

Најавили су да ће наставити у континуитету доказивање да је хришћанско српско вјерско насљеђе систематски на удару великобошњачке политике.

Локације можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

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Тагови :

Црква

Босна и Херцеговина

Уништавање цркава

Коментари (1)

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