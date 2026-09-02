МАПА - Објављене локације: Гдје су у БиХ срушене српске цркве

Аутор:АТВ редакција
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На сајту "destroyedchristianity.org" објављено је још тридесет локација на којима су срушене српске цркве на подручју БиХ.
Уз локације постављене су и фотографије, а број локација је сада достигао 72.
"Након што је на прес конференцији 16.јуна 2026. године представљен сајт са 42 локације, са фотографијама срушених српских хришћанских цркава, настављен је континуитет, и тренутно на сајту www.destroyedchristianity.org је постављено 72 локације са срушеним хришћанским српским црквама и српским гробљима", поручили су са странице "Destroyed Christianity".
Најавили су да ће наставити у континуитету доказивање да је хришћанско српско вјерско насљеђе систематски на удару великобошњачке политике.
Локације можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
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