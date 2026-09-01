Усијале се тастатуре у ФБиХ, на дневном нивоу око 10.000 нових кривичних пријава

Аутор:Бранка Дакић
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Усијале су се тастатуре ових дана у Федерацији БиХ. Пљуште увредљиви коментари о Ратку Младићу, изрази среће и одушевљења због његове смрти, а они највриједнији, а много их је као да се такмиче се ко ће више кривичних пријава послати Тужилаштву БиХ због величања ратних злочинаца, негирање геноцида и изазивања националне, расне и вјерске нетрепељивости.
За само пет дана у Тужилаштво је, према доступним информацијама са њиховог сајта, стигло више од 68.000 пријава. Број расте из часа у час. Неколико је поднијела Ивана Марић.
„Све оно што сам наишла на друштвеним мрежама, а што је величање ратног злочина сам пријавила, али сам добила и доста порука других особа, које саме нису могле или нису жељеле да пријаве, па сам онда и то прослиједила“, рекла је Ивана Марић, политички аналитичар
Ко је објавио фотографију Ратка Младића, опростио се од њега, изјавио саучешће породици, како га Срби доживљавају, све то прате у другом ентитету. Смета им и подсјећање на чињеницу да је Младић био генерал. Некима је засметало и то што је наша екипа о Младићу разговарала са његовим рођацима и комшијама у мјесту гдје је рођен, па је међу 68.000 Срба које Бошњаци желе да виде иза решетака и наша колегиница Биљана Стокић. Прилог је објавила на друштвеним мрежама и тако постала мета пријетњи.
„Наш прилог на мом личном фејсбук профилу има скор 400.000 прегледа, а ја сам након тога добила на десетине, заиста, језивих порука. Пријетили су ми и кривичном пријавом, ваљда због тога што сам радила свој посао, а након тога послали су и доказ да су ме пријавили“, рекла је Биљана Стокић, новинар АТВ-а.
Списак предводе званичници и политичари из Републике Српске. Ово је прогон српског народа на основу закон који није усвојен у Парламенту, већ га је наметнуо високи представник. То довољно говори о томе колико је БиХ подијељена и немогућа, став је Милорада Додика.
„То нигдје нема на свијету. У најгора комунистичка времена, када је био Голи оток, било је флексибилније него данас. Да ви забрањујете човјеку да износи свој став, зато што неки Суд који су муслимани формирали каже шта ви морате да кажете“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
„Ми смо само рекли оно што је истина, да је то био генерал који није бирао свој позив, него у најгора времена је тај позив изабрао њега да брани нашу отаџбину и наш народ. И због тога што смо изјавили саучешће и рекли да ћемо бити на сахрани, наравно да ћемо бити“, рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПСС-а.
Подносиоци кривичних пријава обесмислили су сам члан 145а Кривично закона БиХ, јер и сами су свјесни да је немогуће реализовати толики број пријава, сматра министар правде Републике Српске. Српска, како каже, мора предузети конкретне мјере како би се укинуле све наметнуте одредбе високих представника.
„Овдје морамо сјести сви заједно, и власт и опозиција из Републике Српске и у ПД ПС тражити да нећемо ићи даље у састав новог Савјета министара док се тај Кривични закон не стави пред посланике и да такве одредбе које је наметнуо високи представник, да их ставимо ван снаге“, рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
У наметнутом члану Кривичног закона Бих, између осталог стоји да ће свако ко на било који начин велича особе правоснажно осуђене за геноцид, злочин против човјечности и ратни злочин, казнити казном затвора од три године. Не пише која је најстрожа казна која може бити изречена.
„Када би судске пресуде биле једини извор истине, онда би сваки Бошњак могао бити прогоњен уколико каже да је Дража Михајловић био злочинац, јер је пресуда у његовом случају укинута. Сваком Бошњаку треба да буде јасно да сваки човјек док је жив има право да истражује истину“, рекао је Огњен Тадић, правник.
Кривичним законом БиХ кажњиво је, између осталог, изазивање националне, вјерске и расне мржње и нетрепељивости. Томе, нарочито ових дана, свједочимо у Федерацији. Дакле, ако се грађани републике Српске буду водили паролом „кривичном ћеш ме, кривичном ћу те“, онда би хитно требало да се почну градити затвори у цијелој БиХ, јер постојећи капацитети неће бити ни близу довољни за све.
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