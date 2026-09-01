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"У Српској око 150 првачића више него лани"

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01.09.2026 19:27

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Саво Минић премијер ученици ђаци школа нова школска година
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је у школама у Републици Српској ове године око 150 више првачића него лани.

Минић је рекао да је Влада Српске реализовала инфраструктурне пројекте у 90 школа у протеклих годину дана, на добробит ученика да имају адекватне услове за школовање.

"Изградили смо двије нове основне школе. Када је ријеч о образовању, заједно са активностима набавке уџбеника и осталог у вези са опремањем, могу рећи да сам задовољан и посебно срећан када видим да је дјеце више", рекао је Минић новинарима у бањалучкој Основној школи "Иван Горан Ковачић".

Он је напоменуо да је данас објављен јавни позив за пријаву за субвенцију продуженог боравка у приватним установама.

Директор Основне школе "Иван Горан Ковачић" Драгиша Грмуша захвалио је Влади Републике Српске на помоћи у реализацији пројекта енергетске ефикасности за шта је уложено више од два милиона КМ.

"У потпуности је замијењена фасада, кров сва три објекта у оквиру школе, те реконструисана котловница чиме смо прешли на еколошки прихватљивији енергент", навео је Грмуша.

Он је додао да је школа, иако једна од старијих у Бањалуци, сада једна од најмодернијих у граду.

Грмуша је истакао да је ове године у ову школу уписано 78 првачића и да их је више него лани, те да школу похађа 585 ђака, преноси Срна

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Тагови :

Саво Минић

Школа

нова школска година

Република Српска

ученици

првачићи

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