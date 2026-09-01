"У Српској око 150 првачића више него лани"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је у школама у Републици Српској ове године око 150 више првачића него лани.
Минић је рекао да је Влада Српске реализовала инфраструктурне пројекте у 90 школа у протеклих годину дана, на добробит ученика да имају адекватне услове за школовање.
"Изградили смо двије нове основне школе. Када је ријеч о образовању, заједно са активностима набавке уџбеника и осталог у вези са опремањем, могу рећи да сам задовољан и посебно срећан када видим да је дјеце више", рекао је Минић новинарима у бањалучкој Основној школи "Иван Горан Ковачић".
Он је напоменуо да је данас објављен јавни позив за пријаву за субвенцију продуженог боравка у приватним установама.
Директор Основне школе "Иван Горан Ковачић" Драгиша Грмуша захвалио је Влади Републике Српске на помоћи у реализацији пројекта енергетске ефикасности за шта је уложено више од два милиона КМ.
"У потпуности је замијењена фасада, кров сва три објекта у оквиру школе, те реконструисана котловница чиме смо прешли на еколошки прихватљивији енергент", навео је Грмуша.
Он је додао да је школа, иако једна од старијих у Бањалуци, сада једна од најмодернијих у граду.
Грмуша је истакао да је ове године у ову школу уписано 78 првачића и да их је више него лани, те да школу похађа 585 ђака, преноси Срна
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