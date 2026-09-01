Хеликоптер МУП-а Српске гасио пожар на подручју села Грабовица код Требиња

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ данас су били ангажовани на гашењу пожара на подручју села Грабовица код Требиња, речено је Срни у МУП-у Српске.
Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске били су ангажовани и јуче на подручју Требиња.
Из хеликоптера је избачена 21 тона воде.
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