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Хеликоптер МУП-а Српске гасио пожар на подручју села Грабовица код Требиња

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01.09.2026 19:20

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Хеликоптерска јединица МУП-а Српске
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ данас су били ангажовани на гашењу пожара на подручју села Грабовица код Требиња, речено је Срни у МУП-у Српске.

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске били су ангажовани и јуче на подручју Требиња.

Из хеликоптера је избачена 21 тона воде.

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Тагови :

Хеликоптерски сервис Републике Српске

Требиње

пожар

ватра

Хеликоптер

МУП Републике Српске

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