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Амерички адвокат Марк Зел поздравио текст Ане Тришић Бабић: „Моћна изјава“

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01.09.2026 19:17

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Амерички адвокат Марк Зел поздравио текст Ане Тришић Бабић: „Моћна изјава“

Амерички адвокат Марк Зел поздравио је текст вршиоца дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ане Тришић Бабић под насловом "Право Српске да говори својим гласом".

"Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске управо је објавила моћну изјаву", навео је Зел на "Иксу" и подијелио ауторски текст Ане Тришић Бабић.

Ана Тришић Бабић навела је у тексту да у међународној политици губите тек онда када када пристанете да неко други ваше аргументе тумачи умјесто вас.

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Отварање Канцеларије за међународну сарадњу - право Српске да говори својим гласом

"Република Српска предуго је у међународном простору била представљана готово искључиво кроз негативан оквир. О њој се говорило као о проблему који треба ријешити, препреци коју треба уклонити, политичкој појави коју треба дисциплиновати.

Њени ставови често нису тумачени из перспективе њених легитимних интереса, него кроз унапријед обликоване политичке категорије.

Тако се стварала ситуација у којој су други говорили о Републици Српској, док је простор у којем Република Српска говори сама о себи остајао несразмјерно узак", навела је Тришић Бабић у колумни објављеној на сајту Канцеларије за међународну сарадњу - diplomatija.rs коју је Срна пренијела у цијелости.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Република Српска

Ана Тришић Бабић

Марк Зел

Канцеларија за међународну сарадњу

Америка

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