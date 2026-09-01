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Благојевић: У БиХ напад на права српског народа на самоопредјељење

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01.09.2026 17:11

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Род Благојевић
Фото: АТВ

У БиХ се дешава огромни напад на права српског народа на самоопредјељење, рекао је бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић у подкасту 13th & Park.

"Радим за Владу Републике Српске. Република Српска је српски дио БиХ. А оно што се тамо дешава је исто оно што се десило Доналду Трампу овдје у Америци и исто оно што се десило мени у Илиноису. Тамошњи предсједник Милорад Додик осуђен је због нечега што није било злочин, од стране неког неизабраног високог представника из Њемачке", навео је Благојевић.

Подсјетио је да је у БиХ систем власти тамо који су створиле Сједињене Америчке Државе Дејтонским споразумом 1995. године.

"Нико о томе не зна ништа, али то је огромни напад на права српског народа на самоопредјељење, на право да бирају своје лидере на изборима, на право предсједника Додика да служи свом народу, а да га не криминализују због тога што је прославио 9. јануар – Дан Републике Српске и аутономног статуса. И прославили су светог српског свеца, Светог Стефана, хришћанског свеца, а то је криминализовано зато што "босанску" федерацију контролише муслиманска влада са јаким везама са Ираном", навео је Благојевић.

Нагласио је да нема ништа против муслимана и да свако има право да бира своју вјеру.

- Али зараза радикалног ислама на том мјесту, која подрива демократију против српског народа тамо, српског хришћанског православног народа – то је дио моје судбине, мислим. Зашто? Зато што су моји дјед и бака са мајчине стране, мајка ми је рођена у Америци, дошли из тог дијела тадашње Југославије, из БиХ, још почетком 20. вијека. Оно што ме је тамо довело, мислим да је више божанска ствар него нешто што сам намјерно очекивао - нагласио је Благојевић.

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Тагови :

Род Благојевић

Милорад Додик

Доналд Трамп

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