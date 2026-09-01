„Изнад свега волимо Српску“ – Минић након сусрета са грађанима: „Срце к’о Русија!“

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да га свакодневни сусрети са грађанима охрабрују и дају му снагу, истичући да, како каже, сви са којима разговара вјерују у будућност Републике Српске.
„Свакодневно сам са нашим народом. Разговарам са људима, слушам њихове приче, бриге и проблеме, али ме охрабрује и даје ми огромну снагу то што сви са којима разговарам вјерују у будућност Републике Српске“, навео је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Свакодневно сам са нашим народом. Разговарам са људима, слушам њихове приче, бриге и проблеме, али ме охрабрује и даје ми огромну снагу то што сви са којима разговарам вјерују у будућност Републике Српске.— Саво Минић (@minic_savo) September 1, 2026
Сваки тај сусрет ми поново потврди оно што одавно знам, да ми изнад свега… pic.twitter.com/da2p8tQnhk
Он је додао да му сваки сусрет са грађанима поново потврђује, како је навео, оно што одавно зна.
„Да ми изнад свега волимо Републику Српску“, написао је Минић те објаву завршио поруком: "Срце к’о Русија!"
Такође, премијер Српске је навео да се са великим задовољством одазвао дружењу са пензионерима.
Са великим задовољством сам се одазвао позиву наших пензионера. pic.twitter.com/Rqdw7zsMDX— Саво Минић (@minic_savo) September 1, 2026
Иза наших пензионера су деценије рада, труда и животног искуства. Својим знањем, одрицањем и посвећеношћу оставили су дубок траг у друштву и створили много тога на чему данас градимо будућност. Зато заслужују поштовање, пажњу и мјесто у сваком важном разговору.— СНСД (@SNSDDodik) September 1, 2026
Потпредсједник… pic.twitter.com/jjbgcLd4jX
Из СНСД-а су поручили са данашњег дружења са пензионерима, да је њихово искуство драгоцијено, њихове ријечи вриједи чути, а њихов допринос никада не заборавити.
"Генерације се смјењују, али поштовање према онима који су толико тога створили и оставили иза себе остаје трајна обавеза", поручују они.
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