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„Изнад свега волимо Српску“ – Минић након сусрета са грађанима: „Срце к’о Русија!“

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01.09.2026 16:20

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Саво Минић предсједник Владе Републике Српске сусрет с грађанима и поздрављање
Фото: X/Milorad Dodik

Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да га свакодневни сусрети са грађанима охрабрују и дају му снагу, истичући да, како каже, сви са којима разговара вјерују у будућност Републике Српске.

„Свакодневно сам са нашим народом. Разговарам са људима, слушам њихове приче, бриге и проблеме, али ме охрабрује и даје ми огромну снагу то што сви са којима разговарам вјерују у будућност Републике Српске“, навео је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Он је додао да му сваки сусрет са грађанима поново потврђује, како је навео, оно што одавно зна.

„Да ми изнад свега волимо Републику Српску“, написао је Минић те објаву завршио поруком: "Срце к’о Русија!"

Такође, премијер Српске је навео да се са великим задовољством одазвао дружењу са пензионерима.

Из СНСД-а су поручили са данашњег дружења са пензионерима, да је њихово искуство драгоцијено, њихове ријечи вриједи чути, а њихов допринос никада не заборавити.

"Генерације се смјењују, али поштовање према онима који су толико тога створили и оставили иза себе остаје трајна обавеза", поручују они.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Република Српска

Русија

грађани

Коментари (6)

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