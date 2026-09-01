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Тринаести дан борбе са ватром: Пожари и даље букте на Зубачком платоу

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01.09.2026 20:16

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пожар ватрогасци ватра Зупци
Фото: Ustupljena fotografija

Пожари и даље букте на подручју Зубачког платоа, гдје требињски ватрогасци настављају борбу са ватреном стихијом, јавља нам репортер.

Посебно је тешка ситуација у Грабовици, због изузетно неприступачног терена који додатно отежава гашење. Ватрогасци ризикују своје животе како би кроз густо шибље и тежак терен стигли до пожарних линија.

На терену су припадници Ватрогасног друштва "Ластва" и радници ЈУ "Екологија и безбједност", који улажу надљудске напоре да локализују пожар и спријече његово даље ширење.

У гашењу им помаже и хеликоптер МУП-а Републике Српске. Ово је тринаести дан борбе са пожарима на југу Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Зупци пожар

Требиње

пожар у Требињу

ватра

ВД Ластва

МУП Републике Српске

Хеликоптерски сервис Републике Српске

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