АТВ на требињским згариштима: Страх од ватрене стихије не јењава

Аутор:Бојан Носовић
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Још их није прошао страх од ватрене стихије а већ их хвата онај од питања како преживјети у згаришту. Тули, Турменти, Орашје, Поткрај то су само нека од опожарених зубачких села које смо обишли. У сваком биљежимо исту слику и забринуте мјештане.
Марко Риђешић из села Тули се бави сточарством. И краве и овце су већ данима у штали јер у згаришту немају шта тражити.
"А и у појати је мало тога припремљено јер је ове године баш подбацило сијено тако да смо у врло лошој ситуацији и мораћемо драстично смањити стоку јер се нема ни гдје купити сијено . Још ми само реците да ли Вас је било страх? Ма како није то је био ужас", рекао је Марко Риђешић, село Тули.
Недељко Пажин из села Подкрај је један од познатијих требињских пчелара. Страхује хоће ли пчеле преживјети јер је око њих све изгорјело.
"И молимо Бога само да нам пчелиња заједница изађе јер једноставно нема цвијета у природи, нема обнове пчелиње заједнице нема легла новога. У грчу смо и вјерујте да смо у сумњи да ли ће нам страдати пчелињак. Састала су се два зла једно је суша незапамћена а друго је пожар", каже Недељко Пажин, село Поткрај.
И нису само ови људи у проблему, многи су. Многима су изгорјеле парцеле и шума. Зубачки пожар донио је и нешто добро.
"Слава Богу па су сви људи живи и здрави и на понос су стварно Зупци овај пут показали су такву слогу у Тулима, турментима, Орашју, Жељеву, Мацинки, Коњскоме, Богојевић селу. Ставарно за похвалу су били људи и изнијели су овај пожар", рекао је Велибор Ратковић, Зупци.
А такав пожар нико не памти.
"Имам близу седамдесет година не памтим, било је пожара и прије али да је и једну и другу страну Зубаца ухватило не памтим", каже Марко Риђешић, село Тули.
"Још увијек смо у страху у грчу, десет дана непрестане борбе, десет непреспаваних ноћи. Навикли смо на неке мање пожаре а ово је заиста једна еколошка катастрофа", рекао је Недељко Пажин, село Поткрај.
Зато са Зубаца иду ријечи захвалности према свим људима који су протеклих дана помагали у борби са ватром.
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