Фочански школарци поново у клупама, првачића више него лани

Аутор:АТВ редакција
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У основним школама „Свети Сава“ и „Веселин Маслеша“ у Фочи нова школска година почела је за 1073 ученика. У школске клупе први пут сјела су 123 ђака првака, за шест више него лани.
Након љетњег распуста у двориштима фочанских школа поново се зачула дјечија граја. Почетак наставе обиљежен је свечаним пријемима најмлађих основаца.
„Спремна сам за школу и срећна“, рекла је Анђела Милановић.
„Срећан сам, све књиге имам, а дошао сам са мамом, татом, баком и дједом“, каже Лазар Чанчар.
„Спремила сам се добро и с мамом дошла“, додаје озарено Марија Ивановић.
Радосни и узбуђени и родитељи. Кћерку Анђелу на први час довела је Бојана Јовановић.
„Прво моје дијете је ђак првак и ово је, заиста, незабораван тренутак у животу сваког дјетета, али и родитеља. Нека је свим првачићима и осталим ђацима срећан полазак у школу“, рекла је Јовановићева.
Уз честитке, првачићима првог школског дана и поклони.
Сваки ученик првог разреда добио је књигу „Цврчкова азбучица“, поклон предсједника Владе Републике Српске Сава Минића, као и анатомски руксак који је обезбиједила „Електродистрибуција“ Пале.
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Поводом поласка у школу, Градска управа и ове године даровала их је поклон-боном у вриједности од по 100 КМ. Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић најавио је додатне мјере подршке основцима и родитељству.
„Од идуће године имаћемо нову мјеру усмјерену на ђаке подручних школа. Увешћемо мјесечну стипендију за сваког ђака у подручним одјељењима, вјероватно у износу од 100 КМ, да бисмо задржали дјецу и породице у приградским подручјима“, рекао је Вукадиновић.
Основна школа „Свети Сава“ у прве разреде уписала је 73 ђака, док их је у Основној школи „Веселин Маслеша“ уписано 50.
Нову школску годину обје деветољетке у Фочи дочекали су спремно.
„Управо смо завршили и процедуре у вези с набавком пелета и угља, тако да смо се већ припремили за гријну сезону. Није било већих радова, обавили смо кречење и остале послове које редовно обављамо пред почетак наставе“, рекла је директорка ОШ „Свети Сава“ Јелена Чанчар.
„Почели смо с уређењем школског дворишта које није рађено од шездесетих године, уклоњено је дрвеће које је представљало опасност за све. У току су радови на изградњи модерног спортског игралишта у чему нам увелико финансијски помаже Град Фоча. Својим средствима не бисмо могли тај посао да урадимо“, рекао је директор ОШ „Веселин Маслеша“ Владимир Ивановић.
Настава је почела и у фочанским средњим школама.
У Средњошколском центру ове године је у клупама 455 ученика.
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У прве разреде уписано је 87 нових средњошколаца, и то у два одјељења опште гимназије, по једно одјељење медицинских и машинских техничара, те у средњој угоститељској школи трећег степена једно одјељење кувара.
У Средњој богословској школи на Велечеву, уочи почетка наставе митрополит дабробосански Хризостом је у Цркви светих Петра Дабробосанског и Василија Острошког служио литургију и призив Светог Духа за благословен почетак школе.
Према потребама епархија Српске православне цркве, ове године у први разред фочанске Богословије уписано је 13 ученика, а укупно је 55 ђака у овој школи.
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