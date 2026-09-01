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Фочански школарци поново у клупама, првачића више него лани

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01.09.2026 15:17

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Фочански школарци поново у клупама, првачића више него лани
Фото: Radio Foča

У основним школама „Свети Сава“ и „Веселин Маслеша“ у Фочи нова школска година почела је за 1073 ученика. У школске клупе први пут сјела су 123 ђака првака, за шест више него лани.

Након љетњег распуста у двориштима фочанских школа поново се зачула дјечија граја. Почетак наставе обиљежен је свечаним пријемима најмлађих основаца.

„Спремна сам за школу и срећна“, рекла је Анђела Милановић.

„Срећан сам, све књиге имам, а дошао сам са мамом, татом, баком и дједом“, каже Лазар Чанчар.

„Спремила сам се добро и с мамом дошла“, додаје озарено Марија Ивановић.

Радосни и узбуђени и родитељи. Кћерку Анђелу на први час довела је Бојана Јовановић.

„Прво моје дијете је ђак првак и ово је, заиста, незабораван тренутак у животу сваког дјетета, али и родитеља. Нека је свим првачићима и осталим ђацима срећан полазак у школу“, рекла је Јовановићева.

Уз честитке, првачићима првог школског дана и поклони.

Сваки ученик првог разреда добио је књигу „Цврчкова азбучица“, поклон предсједника Владе Републике Српске Сава Минића, као и анатомски руксак који је обезбиједила „Електродистрибуција“ Пале.

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Поводом поласка у школу, Градска управа и ове године даровала их је поклон-боном у вриједности од по 100 КМ. Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић најавио је додатне мјере подршке основцима и родитељству.

„Од идуће године имаћемо нову мјеру усмјерену на ђаке подручних школа. Увешћемо мјесечну стипендију за сваког ђака у подручним одјељењима, вјероватно у износу од 100 КМ, да бисмо задржали дјецу и породице у приградским подручјима“, рекао је Вукадиновић.

Основна школа „Свети Сава“ у прве разреде уписала је 73 ђака, док их је у Основној школи „Веселин Маслеша“ уписано 50.

Нову школску годину обје деветољетке у Фочи дочекали су спремно.

„Управо смо завршили и процедуре у вези с набавком пелета и угља, тако да смо се већ припремили за гријну сезону. Није било већих радова, обавили смо кречење и остале послове које редовно обављамо пред почетак наставе“, рекла је директорка ОШ „Свети Сава“ Јелена Чанчар.

„Почели смо с уређењем школског дворишта које није рађено од шездесетих године, уклоњено је дрвеће које је представљало опасност за све. У току су радови на изградњи модерног спортског игралишта у чему нам увелико финансијски помаже Град Фоча. Својим средствима не бисмо могли тај посао да урадимо“, рекао је директор ОШ „Веселин Маслеша“ Владимир Ивановић.

Настава је почела и у фочанским средњим школама.

У Средњошколском центру ове године је у клупама 455 ученика.

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У прве разреде уписано је 87 нових средњошколаца, и то у два одјељења опште гимназије, по једно одјељење медицинских и машинских техничара, те у средњој угоститељској школи трећег степена једно одјељење кувара.

У Средњој богословској школи на Велечеву, уочи почетка наставе митрополит дабробосански Хризостом је у Цркви светих Петра Дабробосанског и Василија Острошког служио литургију и призив Светог Духа за благословен почетак школе.

Према потребама епархија Српске православне цркве, ове године у први разред фочанске Богословије уписано је 13 ученика, а укупно је 55 ђака у овој школи.

(радио фоча)

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Тагови :

Фоча

Школа

нова школска година

основна школа

првачићи

Милан Вукадиновић

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