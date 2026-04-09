34 године од формирања фочанских бригада

У Фочи су обиљежене тридесет четири године од формирања фочанских бригада.
Служењем парастоса код Централног споменика у Спомен-парку српских бораца и културно-умјетничким програмом, истакнут је значај трајног сјећања на погинуле борце и тековине одбране Републике Српске, као јединог гаранта мира и очувања слободе српског народа.
Двије фочанске бригаде могу са поносом да причају о борби, али и заслугама које су дали за одбрану, стварање и очување Републике Српске.
Погинуло је 499 бораца и 147 цивила. Са обиљежавања дана фочанских бригада поручено је да су Фочаци на свим ратиштима оставили велики печат побједника. Остварили су слободу свом народу и сачували јединство у тешким условима.
„Борци фочанских бригада ратовали су од Требиња до Гламоча. Оставили су велики печат, а то је печат побједника“, рекао је предсједник Борачке организације Фоча, Љубомир Достић.
Делегације из Фоче, околних општина и Трећег пјешадијског пука положиле су вијенце и прислужиле свијеће, а одата је почаст и у Спомен-соби.
Опширније у прилогу:
