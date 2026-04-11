Мати Филотеја – монахиња у руском манастиру у Угљевику

Сања Трифковић
11.04.2026 19:59

Мати Филотеја руска монахиња у храму у Угљевику
Вјерници са свих страна долазе у Угљевик. Лијепа ријеч, разговор и вријеме у молитви са мати Филотејом има благотворно дејство на све који дођу.

Из Русије, преко Егине до Угљевика, живот и вјера довели су је у овај подмајевички крај у коме је каже лијепо прихваћена.

"Поријеклом сам из Русије, али задњих 12 година пре доласка овдје живјела сам на Егини код Светог Нектарија и упознала сам много Срба који су имали исцељења и чудеса, била сам у келији Светог Нектарија и имала са прилику да се упознам са његовим чудесима", прича за АТВ мати Филотеја и наставља:

"Овдје имам тако утисак да је народ један невјероватан, да много су добри људи јако су ме добро прихватили си сви питају увијек могу ли да помогну и имамо заједницу и велики круг вјерника око манастира који увијек помогну и видим да, слава Богу има овдје народ има ту литургијску свијест".

Рођена је у Пјатигорску, на сјеверу Кавказа. Завршила је Медицински факултет у Тјумељу, граду на Уралу, одакле почиње Сибир.

Десетак година била је лекар опште праксе, а онда је свом духовнику, игуману Николају, објаснила своју одлуку, коју је донела још са 16 година живота, да се по окончању школовања замонаши. Нови живот започела је у манастиру Светог Нектарија, на грчком острву Егина. По повратку у Русију, митрополит Фотије желио је да се формира манастир, па је монахиња Филотеја са свештенством договорила да и она дође у Угљевик.

У манастиру је сама, али каже да то заправо никада није. Честице моштију Светог Александра Невског и других светаца које се налазе овдје чувају је и окружена је љубављу. Поред бројних вјерница, ових дана су у манастиру и пријатељи из Русије.

Ових дана припремају се за Васкрс, а обиљежавање Васкрса разликује у неколико обичаја, али је суштина иста.

"Литургијски све је апсолутно исто, да, славимо све једнако и текстови богослужбени, све ријеч у ријеч, исти. Само можда што се тиче неких традиција у Русији, посебно се испече неки кулич и пасха из тјестенине и из млијечних производа. А што се тиче јаја, то, наравно, потпуно исто", додаје мати Филотеја.

У Угљевику, се осјећа као у свом родном крају, у Русији. Због позива који је одабрала и сам Господ јој пружа свој благослов и помоћ у свему овоме, каже мати Филотеја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

