Одборници СНСД-а обрадовали грађане поводом Васкрса

У духу празника и заједништва, одборници локалног парламента из Савеза независних социјалдемократа обрадовали су најмлађе суграђане дарујући им чоколадне поклоне и васкршња јаја, док су за одрасле припремили симболичне знакове пажње.
Даме су том приликом добиле тулипане, као и пригодне колаче и јаја, чиме је додатно уљепшана празнична атмосфера у центру града.
Грађани су са осмијехом прихватили овај гест, који је још једном подсјетио на значај солидарности, пажње и заједничког обиљежавања великих празника.
Начелник општине Козарска Дубица Игор Савковић захвалио се одборницима СНСД-а који су припремили ову активност, а посебно Дејани Берић, Радмили Ђукановић и Татјани Кондић, које су биле носиоци ове иницијативе.
"Поводом највећег хришћанског празника Васкрса, овдје у нашем граду организовали смо подјелу васкршњих јаја. Ова симболична активност има за циљ да обрадује наше грађане и подсјети нас све на вриједност заједништва, солидарности и наде коју Васкрс носи", рекао је Савковић, пише ртв.кд.
Одборница локалног парламента Дејана Берић, истакла је да је организација ове активности била прилика да се грађанима у Козарској Дубици пружи тренутак радости и заједништва поводом Васкрса.
"Организовали смо ову акцију данас испред клуба одборника Савеза независних социјалдемократа, јер смо жељели да заједно са нашим грађанима, поред ове дивне васкршње декорације која је постављена испред наше општине, употпунимо празничну атмосферу симболима нашег великог хришћанског празника. Подијелили смо васкршња јаја, колаче, цвијеће, а за наше најмлађе припремили слаткише", поручила је Берићева, додајући да је најважнији циљ ове акције био подијелити са суграђанима осмијех, да пожеле свима здравље, срећу и топлину у домовима.
Ова акција нас подсјећа да су мали гестови најљепши поклони које можемо даривати једни другима. Порука која долази из центра града је јасна, заједно можемо постићи много, а у заједничким тренуцима славимо праву вриједност солидарности и међусобне пажње.
