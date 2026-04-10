Једнократна новчана помоћ за породиље у Дрвару

Аутор:Инес Ђанковић
Ана Маркановић из Мркоњић Града живи у Дрвару нешто више од пола године. То је супругово родно мјесто, прича Ана, а њој се јако свиђа такав начин живота.
Имају једног дјечака, а планирају, како каже, да остану у Дрвару и прошире породицу.
Много, каже Ана, значи једнократна новчана помоћ коју општина даје за рођење дјетета.
"Средства око хиљаду марака. Стварно за тај новац се може свашта нешто купити што је јако неопходно малим бебама. Знамо да су и опрема за бебе јако скупа. Тако да ова помоћ значи и због неких крупнијих ствари као што су колица, креветац", прича Ана за АТВ.
Млада мајка Софија Летић из Дрвара има 19 година и двоје дјеце - сина од двије године и дјевојчицу од два мјесеца.
Поносно прича да се, иако је млада, пронашла у улози мајке. У данашње вријеме, каже, новчана помоћ коју је добила за обоје дјеце, много је значила.
"Нама је баш доста значила. Мислим да генерално свим родитељима значи. Зато што је сада све поскупило. И пелене и све. Мислим да је то стварно добра помоћ", рекла нам је Софија.
Ја сам се стварно у овој улози стварно пронашла Мислим да сам рођена да будем мајка. И не бих ово ни за шта мијењала.
Од почетка прошле године општина Дрвар удвостручила је једнократну помоћ за новорођену дјецу.
То је још један од начина да се млади људи задрже и живе на овом подручју. Начелник општине за АТВ каже на подручју Дрвара примјетан је благи пораст новорођених.
"Тако да општина Дрвар за прворођено дијете једнократно издваја новчану помоћ у вриједности од 1000 КМ, за друго 1.200, за треће и свако наредно 1400 КМ. И могу рећи да примијетимо благи пораст. И оно што нас радује и весели је да већ сада знамо да ћемо наредних неколико година имати једнак или приближно једнак број ученика у првом разреду", рекла је Душица Рунић, начелник Дрвара.
Општина Дрвар од првог дана повратка на ово подручје финансира и превоз ученика основних школа.
Возачи, каже, прелазе и по неколико стотина километара како би до школе довезли и безбједно вратили кући 10-ак ученика из руралних дијелова, јер су све подручне школе на подручју Дрвара угашене.
Дјелимично се финансира и превоз ученика средњих школа. Општина, каже начелник, финансира и спортске клубове и њихово учешће на такмичењима, како би дјеца имала могућност избора.
Рунићева поручује да Дрвар за дјецу може пружити сигурно и здраво одрастање, здраву храну и сигурност на путу од школе до куће.
