Опасно у центру града: Обрушава се фасада

У самом центру Сарајева, на локацији гдје се налази Вјечна ватра, забиљежено је обрушавање дијелова фасаде са једне од зграда, што свакако представља опасност за пролазнике.
Са оштећене и испуцале фасаде отпадају комади малтера и конструкције. Посебно забрињава чињеница да се ради о фреквентној локацији кроз коју свакодневно пролази велики број грађана и туриста.
Комади фасаде већ су завршили на тротоару, а сваки нови пад представља потенцијалну пријетњу сигурности пролазника. Овакви призори поново отварају питање одржавања старих објеката у центру града.
Грађани уназад годинама упозоравају да је потребно хитно реаговати и осигурати простор, како би се спријечиле могуће повреде. Такође, поставља се питање одговорности и редовног одржавања објеката који се налазе на једној од најпосјећенијих локација у граду.
Вјечна ватра, као симбол Сарајева и мјесто окупљања, заслужује сигурну околину, а тренутна ситуација показује да је хитна санација неопходна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
