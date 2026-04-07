Требињци се пробудили у диму и смраду

Аутор:Бојан Носовић
И даље гори требињска депонија а густ дум и несносан смрад спустили су се у сами центар града.
"Ово је тешко угасити јер је пожар отишао у дубину депоније. И синоћ око поноћи сам излазио на терен", за АТВ каже командир требињских ватрогасаца Дејан Кашиковић.
Напоред дају и комуналци који згариште покушавају затрпати.
Пожар на депонији Оботина кренуо је у суботу у послијеподневним сатима.
Овој депонији је истекао рок а за санацију је потребно око 16 милиона марака. Пројекат је урађен.
