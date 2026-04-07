Општина у Републици Српској нуди 36.000 КМ свима који се врате кући

Аутор:АТВ
Једна општина у Републици Српској покренула је нови програм финансијске подршке с циљем повратка становништва, нудећи значајне субвенције породицама које одлуче да се врате у ову локалну заједницу.
Наиме, на сједници Скупштине општине Шековићи усвојен је Правилник о додјели субвенција за подршку повратку породица на подручје ове општине, који предвиђа исплату укупно 36.000 КМ по породици.
Према овом програму, корисници ће добијати мјесечну подршку у износу од 1.500 КМ током двије године.
Како је навео начелник општине Миладин Лазић, циљ ове мјере је да се потакне повратак породица које су раније напустиле Шековиће, али и да се оживи локална заједница.
Програм је намијењен особама које посједују личну карту Шековића дуже од пет година, али тренутно немају стварно пребивалиште у овој општини, а размишљају о повратку, пише Stolac.co.
"Ако имаш породицу и размишљаш о повратку у своје родно мјесто, вриједи да се информираш о овој прилици", поручио је Лазић.
Најављено је да ће јавни конкурс за додјелу субвенција ускоро бити расписан, док би реализација програма требала почети од септембра ове године.
Овај потез долази у тренутку када се многе мање локалне заједнице у БиХ суочавају са депопулацијом, те покушавају кроз финансијске и друге мјере привући становништво назад.
