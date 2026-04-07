Општина у Републици Српској нуди 36.000 КМ свима који се врате кући

07.04.2026 09:30

Једна општина у Републици Српској покренула је нови програм финансијске подршке с циљем повратка становништва, нудећи значајне субвенције породицама које одлуче да се врате у ову локалну заједницу.

Наиме, на сједници Скупштине општине Шековићи усвојен је Правилник о дод‌јели субвенција за подршку повратку породица на подручје ове општине, који предвиђа исплату укупно 36.000 КМ по породици.

Према овом програму, корисници ће добијати мјесечну подршку у износу од 1.500 КМ током двије године.

Како је навео начелник општине Миладин Лазић, циљ ове мјере је да се потакне повратак породица које су раније напустиле Шековиће, али и да се оживи локална заједница.

Митрићи хуманитарна акција

За дјецу Митрића прикупљено око 500.000 КМ

Програм је намијењен особама које посједују личну карту Шековића дуже од пет година, али тренутно немају стварно пребивалиште у овој општини, а размишљају о повратку, пише Stolac.co.

"Ако имаш породицу и размишљаш о повратку у своје родно мјесто, вриједи да се информираш о овој прилици", поручио је Лазић.

Најављено је да ће јавни конкурс за дод‌јелу субвенција ускоро бити расписан, док би реализација програма требала почети од септембра ове године.

Овај потез долази у тренутку када се многе мање локалне заједнице у БиХ суочавају са депопулацијом, те покушавају кроз финансијске и друге мјере привући становништво назад.

Прочитајте више

Венс открио о чему ће разговарати са Орбаном

Свијет

Венс открио о чему ће разговарати са Орбаном

18 ч

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Ово је одговор Ирана на Трампов ултиматум

18 ч

0
Најодликованији војник и национални херој оптужен за ратне злочине

Свијет

Најодликованији војник и национални херој оптужен за ратне злочине

18 ч

0
Акција ”Траг”: Ухапшен Мирослав Крстић, заплијењен кокаин

Хроника

Акција ”Траг”: Ухапшен Мирослав Крстић, заплијењен кокаин

18 ч

0

Више из рубрике

Интернет

Градови и општине

Град у Српској уводи бесплатан интернет у центру

1 д

1
Болница у Приједору

Градови и општине

Приједор: Идејно рјешење за болницу до половине маја

1 д

0
Дрвар, општина у западном дијелу ФБиХ

Градови и општине

АТВ у Дрвару: Ближи се 30 година повратка Срба

1 д

0
Хорор у БиХ: Пронађене мртве овце, ријечи власника шокирале све

Градови и општине

Хорор у БиХ: Пронађене мртве овце, ријечи власника шокирале све

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

