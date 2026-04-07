Најодликованији војник и национални херој оптужен за ратне злочине

07.04.2026 08:51

Најодликованији војник Аустралије ухапшен је и биће оптужен за ратне злочине над ненаоружаним цивилима током мисије у Авганистану, саопштила је полиција. Медији наводе да се ради о Бену Робертсу-Смиту, те ухапшен је јутрос на аеродрому у Сиднеју

Мушкарац, кога је полиција идентификовала као бившег припадника Аустралијских одбрамбених снага старог 47 година, а медији као Бена Робертса-Смита, ухапшен је јутрос на аеродрому у Сиднеју.

Убиства пет људи у Авганистану

Полиција је навела да ће му на терет бити стављена убиства пет људи у Авганистану између 2009. и 2012. године, наводи полиција.

Полицијски комесар Крис Барет рекла је на конференцији за новинаре да је у оптужници наведено да жртве нису учествовале у непријатељствима у вријеме када су убијене у Авганистану и да су ти људи били притворени, ненаоружани и под контролом припадника аустралијске војске.

Полиција тврди да је жртве упуцао оптужени или да су их упуцали подређени поступајући по његовим наређењима и у његовом присуству.

Из полиције су навели да ће бити оптужен у пет тачака, а максимална казна за сваку тачку је доживотни затвор.

Проглашен за националног хероја

Робертс-Смит је проглашен националним херојем након што је добио неколико највиших војних одликовања, укључујући Викторијин крст, за своје поступке током шест мисија у Авганистану од 2006. до 2012. године.

Робертс-Смит је негирао наводе о незаконитим радњама током своје службе.

Лист "Најн ентертејнмент" први је писао о тим догађајима у серији чланака од 2018. године, преноси Срна.

