Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Америчке и израелске обавјештајне службе тврде да нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи, као и да се лијечи у Кому након ваздушног напада у којем је погинуо његов отац.
Нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи налази се на лијечењу у граду Ком и, према обавјештајној процјени заснованој на америчким и израелским подацима, "није способан да води земљу", наводи се у дипломатском меморандуму који су савезници у Заливу подијелили међусобно, а у који је увид имао "Тајмс".
У документу је наведено да је Хамнеи без свијести и да се налази у тешком медицинском стању након ваздушног напада у којем је погинуо његов отац, дугогодишњи ирански врховни вођа Али Хамнеи.
Према меморандуму, млађи Хамнеи се лијечи у Кому, једном од најважнијих вјерских центара шиитског ислама у Ирану, и није укључен у доношење одлука у државном врху. У истом документу наводи се и да се тијело Алија Хамнеија припрема за сахрану, док су обавјештајне службе уочиле припреме за изградњу великог маузолеја у Кому са више гробница, што би могло да укаже на план да и други чланови породице буду сахрањени на истом мјесту.
Информације о локацији млађег Хамнеија, према наводима из меморандума, већ неко вријеме су познате америчким и израелским обавјештајним службама, али раније нису биле јавно објављене.
Иранске власти су раније потврдиле да је Моџтаба Хамнеи рањен у истом нападу у којем су, према наводима, погинули његов отац, мајка и супруга. Он није виђен у јавности од почетка сукоба, иако је почетком марта изабран за насљедника свог оца. Иранска државна телевизија је у међувремену емитовала двије писане изјаве које се приписују новом врховном вођи, као и видео снимак генерисан вјештачком интелигенцијом у којем се наводно приказује како анализира мапу израелског нуклеарног постројења у Димони.
Наводи о његовом здравственом стању додатно су подстакли спекулације да би стварну контролу над државом могао да има Корпус Исламске револуционарне гарде, док би Хамнеи формално остао на челу државе. Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да Вашингтон преговара са другим иранским званичницима, али да разговори не укључују врховног вођу.
Ирански медији су такође навели да би сахрана Алија Хамнеија могла да буде одржана у његовом родном граду Машхаду, једном од највећих шиитских ходочасничких центара, док се јавна комеморација очекује у Техрану, иако датум још није објављен. У сриједу ће се навршити 40 дана од смрти Алија Хамнеија 28. фебруара, што би означило крај традиционалног периода жалости у шиитском исламу, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму