УН тражи заштиту пролаза кроз Хормушки мореуз, Кина блокирала резолуцију

Савјет безбједности УН-а требало би у уторак да гласа о резолуцији којом би се заштитила комерцијална пловидба у Хормушком мореузу, али у знатно ублаженом облику, након што се Кина, која има право вета, успротивила одобравању употребе силе, рекли су дипломати.
Цијене нафте порасле су откако су САД и Израел крајем фебруара напали Иран, што је изазвало сукоб који траје више од пет седмица и у којем је Техеран углавном затворио мореуз, кључну енергетску артерију.
Настојања Бахреина, који тренутно предсједава 15-чланим Савјетом безбједности, да обезбиједи усвајање резолуције укључивала су више нацрта којима се настојало превазићи противљење Кине, Русије и других. Најновија верзија, у коју је Ројтерс имао увид, изоставља свако изричито одобрење употребе силе.
Умјесто тога, текст „снажно подстиче државе заинтересоване за коришћење комерцијалних поморских рута у Хормушком мореузу да координишу напоре, одбрамбене природе и размјерне околностима, како би допринијеле обезбјеђивању безбједности и заштите пловидбе кроз мореуз“.
Наводи се да би такви доприноси могли укључивати „пратњу трговачких и комерцијалних бродова“, а текст такође подржава напоре „да се одврате покушаји затварања, ометања или угрожавања међународне пловидбе кроз Хормушки мореуз“.
Дипломати су рекли да ублажена верзија има веће изгледе за пролазак, али и даље није јасно хоће ли успјети. За усвајање је потребно најмање девет гласова „за“ и без вета пет сталних чланица — Велике Британије, Кине, Француске, Русије и САД-а.
Бахреин, који у својим настојањима има подршку других арапских држава Залива и Вашингтона (Washington), прошлог је четвртка објавио нацрт којим би се одобрила „сва потребна одбрамбена средства“ за заштиту комерцијалне пловидбе, али је гласање о томе одгођено у петак и суботу. Бахреин је раније већ уклонио изричиту референцу на обавезујућу примјену.
Прошлог четвртка Кина се успротивила резолуцији која би одобрила употребу силе, рекавши да би то значило „легитимизацију незаконите и неселективне употребе силе, што би неизбјежно довело до даље ескалације и озбиљних посљедица“.
Иран је у понедјељак поручио да жели трајан крај рата и одупро се притиску да се поново отвори мореуз, док је амерички предсједник Доналд Трамп (Donald Trump) упозорио да би земља могла бити „уништена“ ако не испуни његов рок до уторка увече за постизање договора.
Кинески министар вањских послова Ванг Ји (Wang Yi) рекао је у недјељу, након разговора са својим руским колегом, да је Кина спремна да настави сарадњу с Русијом у Савјету безбједности и улаже напоре у смиривање ситуације на Блиском истоку. Ванг је рекао да је темељни начин рјешавања питања мореуза што скорије постизање прекида ватре. Кина је највећи свјетски купац нафте која пролази кроз Хормушки мореуз.
