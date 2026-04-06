Кардиолог упозорава: Овај рани знак може указивати на инфаркт

Кардиолог Џереми Лондон, који је и сам преживео срчани удар, упозорио је на важан, али често занемарен знак који може претходити инфаркту.
Ријеч је о симптомима који се јављају током уобичајених дневних активности, а које већина људи приписује умору или старењу, не схватајући да им тијело шаље озбиљно упозорење.
Доктор Лондон, који здравствене савјете дијели на свом профилу на Инстаграму и на ТикТоку, једноставним и разумљивим језиком истиче да кључни сигнали не долазе током екстремних напора, већ у свакодневним ситуацијама.
"Не говоримо о тренингу ни о екстремним напорима. Говоримо о степеницама, ношењу кеса из куповине, оним малим стварима које радимо сваки дан без размишљања", објашњава љекар.
Управо у тим тренуцима може се јавити притисак у грудима или осјећање да немате довољно ваздуха.
"Не траје дуго. Не обори вас, само вас примора да станете. Људи игноришу тај знак, јер тијело као да ‘застане’, не примијећују да очајнички покушава нешто да им каже", тумачи кардиолог.
Ако се поменути симптоми понављају, то је знак да тијело не добија оно што му је потребно. Када је под оптерећењем, срце тражи више кисеоника, али ако су крвни судови запушени или сужени, не може да га добије довољно. Тијело тада реагује кратким застојем, што је јасан знак упозорења.
Проблем је, истиче Лондон, што већина људи игнорише тај знак или му се прилагођава – почињу да користе лифт умјесто степеница, мање ходају и уопште избјегавају напор како би олакшали тијелу. На тај начин се навикавају на стање које није нормално и занемарују прави проблем.
Ријетко се јавља само један сигнал. Отицање ногу, отежано дисање у лежећем положају и умор који не пролази често се јављају заједно, али их многи приписују стресу, годинама или темпу живота, сводећи озбиљан проблем на нешто што ће проћи само од себе.
"Лакше је повјеровати да није ништа него отворити питање које може бити непријатно, али и спасоносно. Тијело не шаље поновљене сигнале без разлога, нарочито не у тренуцима када се покренете и оптеретите га. То није пролазна фаза ни обичан умор, већ јасан знак који не треба потцијенити", упозорава доктор Лондон, преноси б92.
