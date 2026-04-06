Храна која чува здравље очију и побољшава вид

Иако је мрква обично прва асоцијација на храну добру за очи, није једина намирница која помаже очувати вид.
На примјер, батат садржи три пута више витамина А од мркве, тамнозелено лиснато поврће штити мрежњачу и може успорити промјене вида повезане са старењем, а риба богата омега-3 масним киселинама може ублажити симптоме сувог ока.
За здравље очију важни су и други нутријенти, попут витамина Ц и Е, цинка и селена.
Витамин А важан је за здравље рожњаче, а саставни је и дио пигмента родопсина, који помаже оку да свјетлост претвори у сигнале које мозак препознаје као слику.
Иако се мрква често истиче као добар извор витамина А, батат га садржи чак три пута више - један печени батат средње величине обезбјеђује 150 одсто препоручене дневне вриједности.
За то су заслужни каротеноиди провитамина А, попут бета-каротена, који воћу и поврћу дају карактеристичну наранџасту, али и тамнозелену боју те дјелују као антиоксиданси.
Тамнозелено лиснато поврће, попут кеља и шпината, одличан је извор лутеина и зеаксантина - два каротеноида који штите мрежњачу.
Дјелују као антиоксиданси, упијају дио плавог свјетла и тако спрјечавају да допре дубље у око и оштети очне станице.
Већи унос шпината, кеља и другог тамнозеленог поврћа, попут раштике или лишћа репе, повећава разину лутеина и зеаксантина у тијелу, што може успорити развој макуларне дегенерације и других промјена вида повезаних са старењем.
Јаја су још један добар извор лутеина и зеаксантина, посебно од кокоши чија је прехрана обогаћена тим нутријентима. Иако јаја природно садрже те твари, обогаћена јаја их имају знатно више, а чини се и да их тијело лакше апсорбује и искориштава.
Редовна конзумација таквих јаја може повећати ниво лутеина и зеаксантина те тако помоћи у очувању вида.
Цинк је важан за рад више од 300 ензима у тијелу, а неки од њих повезани су и са здрављем очију.
Тај минерал помаже одржати структуру и стабилност протеина у мрежњачи те штити станице мрежнице, чиме може помоћи у спрјечавању и успоравању губитка вида.
Иако је озбиљан недостатак цинка риједак, истраживања показују да многи људи не уносе довољно тог минерала.
Зато је корисно у прехрану укључити намирнице богате цинком, а каменице су један од најбогатијих извора. Осим цинка, садрже и селен, бакар те омега-3 масне киселине.
Ако не волите каменице, добар извор цинка могу бити и месо, морски плодови, перад, обогаћене житарице, грах, орашасти плодови и сјеменке.
Витамин Е снажан је антиоксиданс који штити станице у цијелом тијелу, па тако и оне у очима.
Оксидативна оштећења узрокована загађењем, димом и штетним зрачењем с временом могу оштетити станице ока, а витамин Е помаже неутралисати слободне радикале и заштитити их од таквих промјена.
Зато је важно у прехрану укључити намирнице богате витамином Е, попут бадема.
Једна порција суво пржених бадема од око 28 грама, односно отприлике 23 бадема, обезбјеђује 45 одсто дневних потреба за витамином Е.
Добри извори су и сјеменке сунцокрета, љешњаци, маслац од кикирикија и авокадо.
Ако су вам очи често суве и надражене, могло би помоћи да два до три пута седмично једете масну рибу.
Туна, пастрмка, скуша, сардине и лосос богати су омега-3 масним киселинама.
Синдром сувог ока повезан је са недовољном производњом суза.
Иако сузе дјелују као да су само вода, оне имају и слузну и уљну компоненту, па мањак есенцијалних масних киселина попут ДХА и ЕПА може придонијети тим симптомима.
Истраживања показују да већи унос омега-3 масних киселина може знатно ублажити тегобе јер потиче стварање суза и дјелује противупално.
Папаја своју ружичасто-нараџасту боју дугује ликопену, каротеноиду који може успорити развој очне мрене.
Ипак, њена највећа предност је витамин Ц - једна мала папаја обезбјеђује више од 150 посто препорученог дневног уноса.
Очи су метаболички врло активне, због чега се у њима брже стварају слободни радикали, па им треба више антиоксидативне заштите.
Витамин Ц, осим што је и сам антиоксиданс, помаже обновити витамин Е и друге антиоксидансе у оку.
Зато су намирнице попут папаје, агрума, црвене паприке и бобичастог воћа посебно корисне.
И врста угљикохидрата које једемо може утицати на здравље очију. Једно истраживање показало је да су особе које су јеле више намирница са високим глихемијским индексом имале знатно већи ризик од губитка вида узрокованог макуларном дегенерацијом.
Зато је добро рафинисане житарице, грицкалице и заслађена пића чешће замијенити намирницама с нижим глихемијским индексом и више влакана, попут граха и цјеловитих житарица.
Осим што помаже у регулацији шећера у крви, грах је и добар извор других важних нутријената за очи, попут цинка и витамина Б групе.
