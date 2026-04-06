Logo
Large banner

Будимир пред долазак Трампа Млађег: Безбједност на високом и професионалном нивоу

06.04.2026 13:57

Коментари:

2
Жељко Будимир
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова Републике Српске ради у складу са својим мјерама и радњама које преузимамо када долазе све ВИП личности, па тако и у случају најављеног доласка Доналда Трамп Млађег у Бањалуку, истакао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир.

"Будите убијеђени да ће све бити предузето као и свако када долази у Републику Српску, да се осјећа безбједно. У овом случају за Трампа МУП Српске ће као и до сада професионално да одради свој дио посла - нагласио је Будимир.

Будимир додаје да дуго нисмо имали ситуацију да се на одређеним мјестима чује наш глас.

"Сада смо се пробили и то је резултат одређених дипломатских активности и њеног руководства који су у протеклом периоду били под страшним притиском. Сада излазимо из таквог стања, Жељка Цвијановић, Милорад Додик, сада Синиша Каран раде то врло предано. Фудбалским ријечником речено сада смо ми у дипломатској навали, али само из једног разлога, не да би радили некоме нешто лоше, већ да би положај Српске и српског народа у биХ био што бољи", нагласио је Будимир.

Син Доналда Трампа долази у Бањалуку!

Подијели:

Тагови :

Коментари (2)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner