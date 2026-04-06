Ковачевић: Опозиција "раштимовани" оркестар који не би могао да води ни киоск, а камоли Српску

Опозиција дјелује као "раштимовани" оркестар који не би могао да води ни киоск, а камоли Републику Српску, рекао је за РТРС српски делегат у Дому народа ПС БиХ и портпарол СНСД-а Радован Ковачевић, коментаришући посљедњи састанак и неслагања унутар опозиције.
"Они су се састали, очекивали смо да чујемо чему су разговарали. Међутим, када ви дођете у ситуацију у каквој су они да не могу да одрже конференцију за медије, јер се боје шта ће једни о другима да кажу. Не могу ни да издају саопштење, јер не постоји било шта око чега могу да се усагласе", рекао је Ковачевић.
Бања Лука
Превозници писали Станивуковићу: Траже веће цијене, могуће редукције
Истакао је да они немају ни једне теме осим подјеле фотеља.
"И којих нема и којих опет за њих неће бити", навео је Ковачевић.
Нагласио је да се види да опозиција нема никакву реакцију на изазове пред којима се Српска налази.
"Не реагују ни појединачно, а камоли заједнички. Када видите да су се све бошњачке, сарајевске странке ујединиле око вјерског поглавара, па кажу све нешто најгоре о Србима, о Републици Српској, о томе да је ово њихова земља, да смо ми овдје подстанари, да смо ми овдје гости и да морамо да поштујемо њихова правила и да опозиција нема никакав одговор на то, онда вам ствари буду потпуно јасне - рекао је Ковачевић.
Ковачевић је нагласио је да незамисливо да Главни одбор СНСД-а донесе одлуку да је предсједник СНСД-а кандидат за било коју позицију и да онда неко с тим тргује.
Истиче да би за СНСД то био крај.
"А видимо да СДС тргује и да се о томе разговара. Дакле, Главни одбор СДС-а, као некакве велике некада државотворне странке, донио је одлуку да је њихов предсједник кандидат за предсједника Републике и сада се о том воде преговори. То је нама незамисливо. Друга ствар, овај други који жели да буде неки велики лидер, Драшко Станивуковић, каже да он жели да буде кандидат за предсједника Републике, јер пазите сада, молим вас, нема искуство и потребно знање да би био кандидат за члана Предсједништва. То значи да је он Сарајево ставио изнад Бањалуке", изјавио је Ковачевић.
Наука и технологија
Ускоро стижу тамо гдје нико никада није био: НАСА подијелила нови снимак
Нагласио је да онда према Станивуковићу предсједник и лидер Републике треба да буде неко ко нема искуство, ко нема oбraзовање, ко нема никакво знање и ко не зна ништа да ради.
"Ми то гледамо много другачије. Ми мислимо да предсједник Републике Српске мора да буде неко ко је кључни политички ауторитет, мора да буде неко ко итекако има и образовање, знање и искуство и и ко ће јасно знати шта да ради, на који начин да води Републику Српску", додао је Ковачевић.
Подсјетио на претходне сукобе у опозицији.
"Даље, када видите да они који су до јуче бацали дрвље и камење, једни на друге, сада су се ујединили само око тога како да нападну највећу странку и како да нападну тог Небојшу Вукановића, којем ако ништа не можете да замјерите је да је увијек био опозиционар", закључио је Ковачевић.
