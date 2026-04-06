Logo
Large banner

Превозници писали Станивуковићу: Траже веће цијене, могуће редукције

Аутор:

АТВ
06.04.2026 12:04

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Бањалучки превозници затражили су поскупљење цијена карата, и најавили редукцију полазака.

Бањалучки превозници затражили су хитан састанак са градоначелником Драшком Станивуковићем, 23. марта ове године, међутим, до тога није дошло.

Захтјев за састанак образложен је новонасталом ситуацијом која се огледа у великом повећању цијена горива, као и могућим проблемима у његовој набавци.

"Молимо Вас за хитан састанак по сљедећим питањима: усвајање нашег захтјева за корекцију цјеновника возних карата од 11. марта 2026. године или дефинисање начина на који ће Град надокнадити разлику у цијени, уколико не жели да повећање цијена услуга плате путници, исплате старих дуговања из 2024. године, дефинисање рокова и исплата текућих дуговања из 2026. године, те дефинисање рокова исплата будућих фактура за услуге и помоћ за претрпљену штету због протека времена у поступку усвајања новог цјеновника који траје од новембра 2025. године", наводе у саопштењу.

Како кажу, рад под оваквим економским условима је неодржив, те додају да је питање колико ће дуго издржати радити под овим условима.

"Подсјећамо да је просјечна бруто плата у односу на период када је формиран постојећи цјеновник возних карата већа за више од 50 одсто, а да је инфлација више од 18 одсто. И без повећања цијена горива услови су били изузетно тешки и само захваљујући релативно стабилној цијени горива у протеклих годину-двије успијевао се одржати систем. Међутим, у овим данашњим условима, то једноставно није могуће", потврђено је за АТВ.

Наш извор истиче да са адресе Градске управе Бањалука нису до сада добили никакав одговор.

"Прећи ћемо на максималну редукцију полазака. Сва друга комунална предузећа су добила поскупљење осим превоза на које највише утиче цијена рада и поскупљење нафте. Прелазак на ванредне мјере и драстична редукција полазака би требала највјероватније да почне 13. априла. Возиће се само поласци да се ђаци и радници одвезу и врате у школу и на посао, а сви други ће се редуковати", истиче наш извор додајући да су превозници још у новембру поднијели захтјев за поскупљење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Драшко Станивуковић

цијене карата

превозници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Улаз на Били Џин Кинг Куп

Тенис

У Бањалуци почиње “Били Џин Кинг Куп”: Сара Микача прижељкује подршку публике

21 ч

0
Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи

Бања Лука

Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи

23 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

23 ч

0
Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

Бања Лука

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

23 ч

0

Више из рубрике

Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи

Бања Лука

Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи

23 ч

0
Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

Бања Лука

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

23 ч

0
Дојава о бомби у бањалучкој Гимназији

Бања Лука

Дојава о бомби у бањалучкој Гимназији

1 д

0
Припадници Жандармерија и оклопно возило изводе показну вјежбу поводом Дана полиције Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026. године.

Бања Лука

Тактичко показни збор МУП-а на Тргу Крајине у Бањалуци

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

07

15

Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner