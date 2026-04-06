Превозници писали Станивуковићу: Траже веће цијене, могуће редукције

Бањалучки превозници затражили су поскупљење цијена карата, и најавили редукцију полазака.
Бањалучки превозници затражили су хитан састанак са градоначелником Драшком Станивуковићем, 23. марта ове године, међутим, до тога није дошло.
Захтјев за састанак образложен је новонасталом ситуацијом која се огледа у великом повећању цијена горива, као и могућим проблемима у његовој набавци.
"Молимо Вас за хитан састанак по сљедећим питањима: усвајање нашег захтјева за корекцију цјеновника возних карата од 11. марта 2026. године или дефинисање начина на који ће Град надокнадити разлику у цијени, уколико не жели да повећање цијена услуга плате путници, исплате старих дуговања из 2024. године, дефинисање рокова и исплата текућих дуговања из 2026. године, те дефинисање рокова исплата будућих фактура за услуге и помоћ за претрпљену штету због протека времена у поступку усвајања новог цјеновника који траје од новембра 2025. године", наводе у саопштењу.
Како кажу, рад под оваквим економским условима је неодржив, те додају да је питање колико ће дуго издржати радити под овим условима.
Додик: Мост у Чесми биће завршен наредне седмице
"Подсјећамо да је просјечна бруто плата у односу на период када је формиран постојећи цјеновник возних карата већа за више од 50 одсто, а да је инфлација више од 18 одсто. И без повећања цијена горива услови су били изузетно тешки и само захваљујући релативно стабилној цијени горива у протеклих годину-двије успијевао се одржати систем. Међутим, у овим данашњим условима, то једноставно није могуће", потврђено је за АТВ.
Наш извор истиче да са адресе Градске управе Бањалука нису до сада добили никакав одговор.
"Прећи ћемо на максималну редукцију полазака. Сва друга комунална предузећа су добила поскупљење осим превоза на које највише утиче цијена рада и поскупљење нафте. Прелазак на ванредне мјере и драстична редукција полазака би требала највјероватније да почне 13. априла. Возиће се само поласци да се ђаци и радници одвезу и врате у школу и на посао, а сви други ће се редуковати", истиче наш извор додајући да су превозници још у новембру поднијели захтјев за поскупљење.
