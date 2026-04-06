У Бањалуци почиње “Били Џин Кинг Куп”: Сара Микача прижељкује подршку публике

Аутор:Андреј Кнежевић
У Бањалуци данас почиње тениско надметање на “Били Џин Кинг Купу”.
Десет репрезентација, друге групе Евроафричке зоне, подијељено је у двије групе, а пласман у виши ранг обезбиједиће двије најбоље селекције.
Тениска репрезентација БиХ наступиће у саставу Сара Микача, Теа Ковачевић, Ема Бургић и Анита Вагнер, а у групи су јој ривали Грчка, Кипар, Аустрија и Финска.
“Пресрећна сам што је Бањалука домаћин Били Џин Кинг Купа и што играмо на теренима на којима сам одрасла. У доброј смо форми и даћемо све од себе да, уз помоћ публике, остваримо што бољи резултат. Група је тешка, али спремне смо за борбу.” поручила је Сара Микача
У другој групи налазе се селекције Сјеверне Македоније, Бугарске, Египта, Марока и Јужне Африке.
