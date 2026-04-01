Радница открила шта је Ђоковић јео у Сарајеву: Нећете вјеровати

Посјета најбољег тенисера свих времена Новака Ђоковића Босни и Херцеговини једна је од главних тема у медијима у БиХ и Србији.
Ноле је бодрио "Змајеве" у Зеници против Италије у финалу баража и донио им је срећу, па ћемо Босну гледати на Мундијалу.
Изненађење: Ђоковић се појавио у ћевабџиници у БиХ
Новак је током посјете у БиХ обишао многа мјеста, од чувених пирамида у Високом, па до Сарајева, гдје је имао ручак са челницима УЕФА и Фудбалског савеза БиХ, а изненадио је све посјетом чувеној сарајевској ћевабџиници Жељо.
Већ на ручку са челницима УЕФА и ФС БиХ, многи су се изненадили када су видјели тањир испред њега, гдје је било меса.
Затим је и посјета ћевабџиници Жељо додатно подстакла гласине да Новак поново једе месо, након што већ годинама једе искључиво храну базирану на биљкама.
Међутим, једна радница ћевабџинице Жељо, сада је изгледа отклонила све сумње.
Она је у разговору за "Спортисимо" открила да је Ђоковић јео ћевапе и да је уживао у њима.
"Био је код нас толико да сачека да му се спреме ћевапи. Док је јео, све вријеме се сликао са гостима нашег ресторана. Сачекао је као сав нормалан свијет да му се припреме ћевапи и јео. Уживао је", рекла је радница ћевабџинице Жељо, а читаву њену изјаву и детаљније о овој Новаковој посјети прочитајте на "Спортисиму".
