Радница открила шта је Ђоковић јео у Сарајеву: Нећете вјеровати

01.04.2026 14:57

Новак Ђоковић на трибинама прати утакмицу БиХ-Италија
Фото: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Посјета најбољег тенисера свих времена Новака Ђоковића Босни и Херцеговини једна је од главних тема у медијима у БиХ и Србији.

Ноле је бодрио "Змајеве" у Зеници против Италије у финалу баража и донио им је срећу, па ћемо Босну гледати на Мундијалу.

Новак је током посјете у БиХ обишао многа мјеста, од чувених пирамида у Високом, па до Сарајева, гдје је имао ручак са челницима УЕФА и Фудбалског савеза БиХ, а изненадио је све посјетом чувеној сарајевској ћевабџиници Жељо.

Већ на ручку са челницима УЕФА и ФС БиХ, многи су се изненадили када су видјели тањир испред њега, гдје је било меса.

Затим је и посјета ћевабџиници Жељо додатно подстакла гласине да Новак поново једе месо, након што већ годинама једе искључиво храну базирану на биљкама.

Несрећа код Кључа, погинуо полицајац

Објављени нови детаљи о стању полицајца повријеђеног у трагедији

Међутим, једна радница ћевабџинице Жељо, сада је изгледа отклонила све сумње.

Она је у разговору за "Спортисимо" открила да је Ђоковић јео ћевапе и да је уживао у њима.

"Био је код нас толико да сачека да му се спреме ћевапи. Док је јео, све вријеме се сликао са гостима нашег ресторана. Сачекао је као сав нормалан свијет да му се припреме ћевапи и јео. Уживао је", рекла је радница ћевабџинице Жељо, а читаву њену изјаву и детаљније о овој Новаковој посјети прочитајте на "Спортисиму".

Више из рубрике

Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

Ђоковић стиже на дерби Партизана и Звезде

4 д

0
Ђоковић посјетио сарајевску ћевабџиницу

Тенис

Изненађење: Ђоковић се појавио у ћевабџиници у БиХ

4 д

4
Брат Дамира Џумхура добио огавне поруке

Тенис

Брат Дамира Џумхура добио огавне поруке

4 д

0
Новак Ђоковић на трибинама прати утакмицу БиХ-Италија

Тенис

Како је Ђоковић прославио пласман БиХ на Мундијал?

4 д

21

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

