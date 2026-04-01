Објављени нови детаљи о стању полицајца повријеђеног у трагедији

Никола Грубор (21), млади полицајац који је тешко повријеђен у саобраћајној несрећи на превоју Ланиште, у којој је страдао његов колега Милан Папак, и даље се налази у тешком здравственом стању.
Како је потврђено за "Алоонлајн" из Универзитетског клиничког центра Републике Српске, Грубор је смјештен у Клиници за анестезију и интензивно лијечење. Љекари су успјели да га скину с апарата за механичку вентилацију, али се прогнозе и даље описују као неизвјесне.
"Пацијент је у Клиници за анестезију и интензивно лијечење, скинут је са апарата за механичку вентилацију, али су све даље прогнозе неизвјесне“, навели су из УКЦ за поменути портал.
До несреће је дошло јутрос око 6.30 часова, а према незваничним информацијама, они су путовали на посао у Полицијску станицу у Рибнику гдје су били запослени. Како је речено у Министарству унутрашњих послова републике Српске они су требали да преузму смјену у седам часова.
"Нажалост, пут од куће до радног мјеста био је кобан за Милана Папка који није дочекао свој 27. рођендан", саопштено је на Фејсбук страници МУП-а РС.
У Дрвару је јуче, пред хиљадама људи, сахрањен Милан Папак (27), припадник Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који је страдао у тешкој саобраћајној несрећи на превоју Ланиште, на магистралном путу Кључ - Босански Петровац.
Папка су на вјечни починак испратили породица, пријатељи, мјештани Дрвара, али и бројне колеге из МУП-а Српске, који су се окупили како би одали почаст трагично преминулом полицајцу.
Подсјећамо, у Дрвару је јуче, 31. марта, био проглашен Дан жалости поводом смрти овог двадесетседмогодишњег полицајца, чији је одлазак оставио дубок траг у цијелој општини.
