Отац монструм силовао малољетну кћерку: Ево колику казну је добио

Аутор:

АТВ
01.04.2026 12:17

Фото: Ron Lach/Pexels

Гордана Ђурић, судија Вишег суда у Прокупљу изрекла је данас првостепену пресуду мушкарцу (44) из Куршумлије због кривичног дјела обљуба злоупотребом положаја и осудила га на максималну казу затвора од 12 година.

Он је окривљен да је у дужем временском периоду силовао своју малољетну ћерку.

Козара-снијег

Друштво

Апел посјетиоцима да не долазе на Мраковицу

На ову пресуду окривљени има право жалбе у року од 15 дана.

За случај се сазнало средином октобра 2024. године када је дјевојчица отишла у полицију и пријавила свог оца. Тада је рекла да је он то чинио у дужем временском периоду. Након истраге, Више јавно тужилаштво у Прокупљу је подигло оптужницу против овог лица, те је му је и продужен притвор након првог истеклог рока за притвор од 30 дана. На крају је пуштен да се брани са слободе, уз забрану приласка жртви.

Мајка оштећене је казала да је ово за њих био дуг и мучан процес, те да схвата да је ријеч о максималној казни, али да је што се њих тиче и она мала.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Озбиљно разматрам повлачење САД из НАТО

- Ни једна казна неће бол и страхоту да однесе. Ми знамо шта смо све доживјели и преживјели. Посебно ми је тешко јер се ноћна мора наставља том жалбом на пресуду на коју он има право - казала је мајка дјевојчице и бивша супруга окривљеног.

Уколико окривљени уложи жалбу, одлуку о даљем поступку донеће Апелациони суд у Нишу.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Ђоковић посјетио сарајевску ћевабџиницу

Тенис

Изненађење: Ђоковић се појавио у ћевабџиници у БиХ

4 д

4
Ужас у школском дворишту: Мушкарац пришао дјетету и почео да га удара

Србија

Ужас у школском дворишту: Мушкарац пришао дјетету и почео да га удара

4 д

0
Ријека Сава у Каоцима код Српца

Регион

Најновији детаљи: Из Саве до сада извучено 30 људи

4 д

1
Козара-снијег

Друштво

Апел посјетиоцима да не долазе на Мраковицу

4 д

0

Више из рубрике

Бањалучанину година затвора због утаје 94.000 КМ пореза

Хроника

Бањалучанину година затвора због утаје 94.000 КМ пореза

4 д

0
Двоје повријеђених у слијетању аута са пута

Хроника

Двоје повријеђених у слијетању аута са пута

4 д

0
Марихуана сакривена у шкоди.

Хроника

Пао Билећанин: У "шкоди" крио марихуану

4 д

1
Дјевојка се голим рукама бранила од ножа: Град у страху након бруталног напада на улици

Хроника

Дјевојка се голим рукама бранила од ножа: Град у страху након бруталног напада на улици

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

