Отац монструм силовао малољетну кћерку: Ево колику казну је добио

Аутор:АТВ
Коментари:1
Гордана Ђурић, судија Вишег суда у Прокупљу изрекла је данас првостепену пресуду мушкарцу (44) из Куршумлије због кривичног дјела обљуба злоупотребом положаја и осудила га на максималну казу затвора од 12 година.
Он је окривљен да је у дужем временском периоду силовао своју малољетну ћерку.
На ову пресуду окривљени има право жалбе у року од 15 дана.
За случај се сазнало средином октобра 2024. године када је дјевојчица отишла у полицију и пријавила свог оца. Тада је рекла да је он то чинио у дужем временском периоду. Након истраге, Више јавно тужилаштво у Прокупљу је подигло оптужницу против овог лица, те је му је и продужен притвор након првог истеклог рока за притвор од 30 дана. На крају је пуштен да се брани са слободе, уз забрану приласка жртви.
Мајка оштећене је казала да је ово за њих био дуг и мучан процес, те да схвата да је ријеч о максималној казни, али да је што се њих тиче и она мала.
- Ни једна казна неће бол и страхоту да однесе. Ми знамо шта смо све доживјели и преживјели. Посебно ми је тешко јер се ноћна мора наставља том жалбом на пресуду на коју он има право - казала је мајка дјевојчице и бивша супруга окривљеног.
Уколико окривљени уложи жалбу, одлуку о даљем поступку донеће Апелациони суд у Нишу.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму