Пао Билећанин: У "шкоди" крио марихуану

У мјесту Хатељи код Берковића, полиција је током засједе ухапсила Р.В. (56) из Билеће након што је у његовом аутомобилу пронађено више од килограм марихуане, сазнаје АТВ.
"Током јучерашњег дана извршили смо оперативну тактичку мјеру засједу са блокадом. Заустављен је путнички аутомобил марке 'шкода', а претресом је на скривеном мјесту пронађено килограм и 173 грама марихуане", потврдио је за АТВ начелник ПУ Требиње, Синиша Лакета.
Осим наркотика, полиција је одузела мобилне телефоне и СИМ картице који ће послужити као докази, док се истрага наставља како би се утврдило да ли је било умијешано више лица.
