Након свађе изболи младића: Љекари му се боре за живот

Аутор:АТВ
Припадници Полицијске управе у Новом Пазару ухапсили су Е. Г. и Ф. Б. због сумње да су у суботу увече, након физичког сукоба у једној породичној кући, оштрим предметом нанијели тешке тјелесне повреде суграђанину Е. Ш.
"Напад се догодио око 22 часа у улици Иве Андрића. Повријеђени младић примљен је у Општу болницу у Новом Пазару око 22.40 са вишеструким убодним ранама и обилним крварењем" незванично сазнаје агенција РИНА.
Након иницијалне опсервације и покушаја стабилизације, љекари су, због тежине повреда и животне угрожености, одлучили да пацијента хитно транспортују у Универзитетски клинички центар у Крагујевцу. Према посљедњим информацијама, његово стање и даље је критично.
Полиција је одмах по пријави блокирала дио насеља и извршила увиђај на мјесту напада. Брзом акцијом оперативаца осумњичени су лоцирани и приведени.
Иако су учесници инцидента идентификовани, тачан мотив напада још није званично потврђен. Више јавно тужилаштво у Новом Пазару води истрагу.
