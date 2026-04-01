Logo
Large banner

Након свађе изболи младића: Љекари му се боре за живот

Аутор:

01.04.2026 08:13

Коментари:

0
Фото: Танјуг

Припадници Полицијске управе у Новом Пазару ухапсили су Е. Г. и Ф. Б. због сумње да су у суботу увече, након физичког сукоба у једној породичној кући, оштрим предметом нанијели тешке тјелесне повреде суграђанину Е. Ш.

"Напад се догодио око 22 часа у улици Иве Андрића. Повријеђени младић примљен је у Општу болницу у Новом Пазару око 22.40 са вишеструким убодним ранама и обилним крварењем" незванично сазнаје агенција РИНА.

Бањалука, путеви, киша

Друштво

Након иницијалне опсервације и покушаја стабилизације, љекари су, због тежине повреда и животне угрожености, одлучили да пацијента хитно транспортују у Универзитетски клинички центар у Крагујевцу. Према посљедњим информацијама, његово стање и даље је критично.

Полиција је одмах по пријави блокирала дио насеља и извршила увиђај на мјесту напада. Брзом акцијом оперативаца осумњичени су лоцирани и приведени.

илу-гасовод-гас

Економија

Иако су учесници инцидента идентификовани, тачан мотив напада још није званично потврђен. Више јавно тужилаштво у Новом Пазару води истрагу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нови Пазар

napad nožem

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner