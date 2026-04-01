Најљепше вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 16 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, по осам дјевојчица и дјечака, речено је у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - пет, потом у Источном Сарајеву три, у Приједору и Бијељини по двије, те у Добоју, Зворнику, Требињу и Градишци по једна.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и дјечак, у Источном Сарајеву дјевојчица и два дјечака, у Приједору дјевојчица и дјечак, у Бијељини двије дјевојчице, а у Добоју, Зворнику, Требињу и Градишци по један дјечак.
У породилиштима у Фочи и Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја.
