Најљепше вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 16 беба

Аутор:

АТВ
01.04.2026 07:55

Фото: Pixabay/PublicDomainPictures

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, по осам дјевојчица и дјечака, речено је у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - пет, потом у Источном Сарајеву три, у Приједору и Бијељини по двије, те у Добоју, Зворнику, Требињу и Градишци по једна.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и дјечак, у Источном Сарајеву дјевојчица и два дјечака, у Приједору дјевојчица и дјечак, у Бијељини двије дјевојчице, а у Добоју, Зворнику, Требињу и Градишци по један дјечак.

У породилиштима у Фочи и Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја.

Прочитајте више

Астронаут снимио љубичасти "објекат са пипцима", јавност у страху

Наука и технологија

Астронаут снимио љубичасти "објекат са пипцима", јавност у страху

4 д

0
Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

Љубав и секс

Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

4 д

1
Вода ријека

Регион

Више особа завршило у Сави, у току акција спасавања

4 д

0
Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

Друштво

Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

4 д

0

Више из рубрике

Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

Друштво

Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

4 д

0
Славимо важан празник! Ово никако не смијете да урадите данас

Друштво

Славимо важан празник! Ово никако не смијете да урадите данас

4 д

0
Све већи број незгода на брзој цести Бањалука-Лакташи: Шта је узрок

Друштво

Све већи број незгода на брзој цести Бањалука-Лакташи: Шта је узрок

5 д

3
Поплаве у Приједору

Друштво

Какво је стање на водотоцима у Републици Српској

5 д

0

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

