Какво је стање на водотоцима у Републици Српској

Аутор:АТВ
Постепено се нормализује стање на водотоцима у Републици Српској. Забиљежено је опадање водостаја и постепено смиривање бујичних токова, саопштено је из Јавне установе "Воде Српске".
У опадању су водостаји ријека Уна, Сана, Гомјеница, Врбања, Врбас, Укрина, Усора, Босна и остали водотокови, осим Дрине у доњем току и ријеке Саве, гдје је забиљежен благи раст због дотока воде из притока. Наше екипе су биле на терену
Стање у Приједору у протекла 24 часа је повољније. Пораст водостаја није алармантан, увјеравају из Одсјека за цивилну заштиту у том граду.
Водостај ријеке Сане у Санском Мосту и Кључу осцилира два центиметра. Централни штаб је и даље у засједању. Прате се сва дешавања на терену.
"И даље је далековод Лисина и Љубија није у функцији, редовно снабдијевање воде, и када је у питању водостај ријеке Сане он је тренутно 250 цм, а водостај ријеке Гомјенице 308 цм", рекао је Мирослав Крнета, шеф Одсјека за цивилну заштиту Града Приједора
У Бањалуци је у 20 мјесних заједница и даље на снази ванредна ситуација. Проблема је и данас било на Мањачи. Обилан и мокар снијег задао је озбиљне муке, иако тешка механизација ради на чишћењу.
Након обилних падавина и топљења снијега, у граду на Врбасу су активирана и клизишта. Из Цивилне заштите кажу да чекају престанак падавина како би могли предузети додатне кораке у санацији и процјени клизишта. Ванредна ситуација је, како кажу, уведена да би могли несметано располагати свим средствима.
"Оно што бих ја посебно нагласио је појава више клизишта у Бањалуци, ми имамо сад за сада пријављено клизиште у Косте Јарића на саобраћајници гдје је изашао грађевински инспектор и вјештак, утврдили су да нема опасности за становништво и да се чека престанак падавина, да се терен осуши да би се могло утврдити правилно евидентирање", рекао је Драган Бабић, шеф Одсјека за послове цивилне заштите.
Стање у Бијељини је стабилно. Водостај ријеке Саве је у порасту, али и даље испод коте редовне одбране од поплава. Водостај Дрине стагнира и знатно је испод критичних тачака, док су сви мањи водотокови у опадању и коритима. Путни правци су проходни. Тренутна ситуација је и даље под константним надзором, иако је опрез и даље неопходан због нивоа Саве.
