Здравствени радници о повећању плата: "Надамо се да овдје неће стати"

Мила Сврдлан, главна медицинска сестра на интензивној њези у Требињу ишчекује повећање плате. Обећаних 5 одсто плус медицински додатак је, каже за АТВ, значајан помак.
"Свако повећање је значајно, али ми се искрено надамо да овдје неће стати, да ће бити повећања још. Кад смо већ добили овакве услове рада: овакве капацитете, смјештај, не знам, пацијенте, да ће то ићи... и плате да ће ићи још више", каже Мила.
Пет одсто на плату и здравствени додатак, није лоше, мада се додатак не урачунава у коефицијент. Они су и добро прошли, немедицинско особље је остало без додатка. Подршку добијају од Синдиката.
"На њихове плате ту се ради о између 40 и 50 КМ њихове плате, тако да је то једна поражавајућа околност и дајемо им сву подршку, свим осталим синдикатима који заступају немедицинско особље. да истрају у овоме и да искажу своје незадовољство", каже Никола Јеличић, предсједник Удружене синдикалне организације у УКЦ РС.
Однос према повећању зависи од синдиката до синдиката. Већина је задовољна. Ипак, у Савезу синдиката Српске кажу да 5 oдсто на плату са ССС, у одређеним областима, не доноси промјене у односу на поскупљења. Када је здравство у питању, и они упозоравају на неједнакост.
"Код здравства је било одређених помака, у смислу да здравствени додатак ће се примати од априла мјесеца. Било је планирано од јула и то је нешто, ајмо рећи позитивно. Али није позитиван дио који се односи да се само односи на медицинске раднике. Ми у Савезу синдиката и синдикату здравља и социјалне заштите сматрамо да се то треба односити на све раднике у здравству јер је то један систем. Не може се ту одвајати једног возача кола хитне помоћи да нема тај додатак, или једну спремачицу, раднике на одржавању, сервирке, администрацију", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Самостални синдикат радника у здравству и социјалној заштити позвао је раднике сутра на информативни скуп. Биће одржан на платоу испред, и у амфитеатру, зграде Гинекологије.
