Херцеговину ће погодити најјача бура ове године

Херцеговину у наредним данима очекује изражена промјена времена уз осјетан пад температура и јачање буре која би, према прогнозама, могла бити међу најјачима ове године.
За Hercegovina.info детаљну прогнозу дао је млади метеоролог Илија Сушац, чије су најаве и раније биле прецизне.
Према његовим ријечима, временске прилике условљене су снажним синоптичким системима над Европом.
„Азорска антициклона на западу с притиском ваздуха у средишту од око 1035 hPa ће по својој сјевероисточној периферији омогућити нови продор хладнијег ваздуха по висини, односно хладни фронт са сјевера и сјеверозапада Европе, чије се спуштање према нашем дијелу региона предвиђа данас навече и у ноћи на уторак“, појашњава.
Додаје како ће таква ситуација подстаћи циклоналну активност у јужнијем дијелу Средоземља.
„То ће потенцирати нову циклоналну активност, али овога пута у јужнијем дијелу Средоземља уз паралелно подизање још једног циклоналног центра с подручја сјевера Африке, што ће појединим дијеловима Италије и Грчке донијети јако прољетно невријеме“, наводи.
На подручју Херцеговине већ данас послијеподне очекује се постепено повећање облачности, док ће током ноћи услиједити нагло наоблачење.
„У таквој синоптичкој ситуацији на нашем подручју постепен пораст облачности очекује се већ у касним послијеподневним часовима, а нарочито нагло наоблачење у ноћи, које ће током сутрашњег дана донијети мало кише, углавном слабог до ријеђе умјереног интензитета“, каже за Hercegovina.info Илија Сушац, који води и уређује страницу „Херцеговина метео“.
Додаје како ће обилније падавине бити углавном над отвореним морем, док се у вишим предјелима очекује и снијег.
„У подручјима изнад 700 или 800 метара надморске висине падавине ће бити већином у облику сусњежице и снијега уз благи пораст висине сњежног покривача“, истиче.
Јутарње температуре кретаће се између -1 и 8 степени, док ће дневне бити од 2 до 11 степени, што је осјетно испод просјека за крај марта.
Кључни метеоролошки феномен биће бура која ће постепено јачати.
„Током дана разлика у притиску између циклоне на југу Италије и Азорске антициклоне на западу Европе биће све већа, па ће посљедично јачати трећа мартовска бура, која ће бити умјерено јака до јака, понегдје с олујним ударима, нарочито пред крај дана“, упозорава Сушац.
Врхунац се очекује у сриједу навече и током ноћи на четвртак.
„Она ће још јачати у сриједу због даљег продубљивања циклоне на југу, а најјачи удари прогнозирају се у сриједу навече те у ноћи на четвртак када ће често бити олујна, понегдје, али врло ријетко с могућим орканским ударима“, наводи.
Иако су раније прогнозе указивале на још екстремније услове, ситуација је у међувремену ублажена.
„Тренутне прогнозе су ублажене у односу на претходне јер је дошло до повећања притиска унутар саме циклоне. Минимални притисак сада се процјењује на око 990 хПа, док су раније прогнозе давале око 975 хПа“, објашњава.
Упркос ублаженим прогнозама, Сушац упозорава на могуће локалне штете.
„Врло је могуће да ће јачи удари ишчупати понеко, нарочито старије стабло, или одломити грање те разносити ситније предмете“, каже.
Ипак, додаје како се најјачи удари очекују у вечерњим и ноћним часовима, што смањује ризик за становништво.
„Пошто се најјачи удари очекују крајем дана и у ноћи када се већина становништва налази у својим домовима, већих проблема не би требало бити, али свакако се позива на опрез“, истиче.
Слабљење буре очекује се током четвртка, али ће вјетар остати појачан све до суботе.
„Њено постепено слабљење предвиђа се током четвртка, али неће потпуно ослабити све до суботе, до када ће бити умјерено јака до јака, ријетко с понеким олујним ударима, углавном у брдско-планинским подручјима“, каже Сушац.
Вријеме ће и даље бити промјенљиво уз облаке и повремене слабе падавине, а температуре ће остати испод просјека.
„Јутарње температуре биће од 0 до 9 степени, а дневне између 6 и 15 степени“, додаје.
Право прољетно вријеме, уз сунце и температуре изнад 20 степени, очекује се тек од недјеље.
„На ведре, сунчане и топле прољетне дане можемо рачунати тек од викенда када ће се антициклонално поље проширити над већи дио Европе“, закључује Сушац.
Добра вијест је да је, према тренутним прогнозама, могућност мраза у нижим крајевима минимална.
