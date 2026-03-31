Опет криза у Партизану: "Костић продат да преживимо"

31.03.2026 16:24

Опет криза у Партизану: "Костић продат да преживимо"
Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

ФК Партизан обавијестио је да је успјешно окончан поступак УЕФА мониторинга и лиценцирања закључно са 31. мартом 2026. године

Црно-бијели су се поводом, како кажу, најизазовнијег мониторинга до сада, обратили саопштењем у којем су детаљно, откривши и бројке, описали изазове са којима су били суочени и пријетњи која им је висила над главом од УЕФА.

Угасили су финансијски пожар тек продајом Костића Милану за коју су рекли да "није била избор, већ егзистенцијална нужност за опстанак клуба и исправан потез у датим околностима".

Саопштење преносимо у потпуности.

"Ријеч је о најизазовнијем мониторингу до сада, имајући у виду обим доспјелих обавеза, спорова и потраживања наслијеђених из претходног периода. Посебно је важно истаћи чињеницу да овај поступак није подразумијевао само измирење обавеза, већ и захтјев УЕФА да годишњи биланс клуба буде најмање 10% бољи у односу на претходну годину.

У укупном износу, то за ФК Партизан значи побољшање биланса од 7,1 милиона евра. Зато трансфер Андреја Костића није био избор, већ егзистенцијална нужност за опстанак клуба и исправан потез у датим околностима. Ни приход од трансфера, иако значајан и у износу од 3,5 милиона евра, није био довољан да се регулишу све доспеле обавезе. Због тога се клуб обратио држави за помоћ, која је и овога пута пружила подршку у износу од 1,2 милиона евра.

Поред тога, клуб је био принуђен да спроведе додатне рестрикције на расходној страни буџета како би остварио неопходан финансијски биланс. Напомињемо да је у овом мониторинг циклусу клуб смањио дуговања према другим клубовима са 7.250.628 на 605.000 евра, а обавезе према професионалним спортистима и тренерима са 13.111.000 на 6.142.000 евра. Такође, у оквиру овог процеса, играчима и стручном штабу биће исплаћене двије заостале зараде.

ФК Партизан наставља са политиком транспарентног пословања, чиме се јавности омогућава јасан увид у пословање клуба и остварене резултате финансијског опоравка. Значај успјешно завршеног процеса мониторинга додатно је увећан чињеницом да је клуб током читавог поступка био суочен са очигледним опструкцијама са различитих страна. Неиспуњавање обавеза у овом процесу повлачило би изузетно озбиљне посљедице по клуб, укључујући и вишегодишњу суспензију из европских такмичења. Остварени резултат представља важан корак, али не и крај процеса. ФК Партизан наставља са финансијском консолидацијом и мјерама које треба да обезбиједе дугорочну стабилност клуба, уз стварање услова да се до краја сезоне фокус усмјери искључиво на спортске резултате".

